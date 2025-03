Qualcomm annonce son X85 : un modem 5G qui met Apple au défi

Qualcomm a profité du Mobile World Congress 2025 pour dévoiler le X85, un modem 5G qui équipera, sans doute, la future puce Snapdragon 8 Elite Gen 2. Mais pas seulement.

Source : Qualcomm

Au Mobile World Congress de Barcelone, Qualcomm a levé le voile sur son nouveau modem 5G, le X85. Habituellement, ce type d’annonce ne fait vibrer que les médias spécialisés comme le nôtre, mais cette fois, la donne est différente. Avec des performances annoncées comme révolutionnaires, le X85 vient directement défier la concurrence, et en particulier Apple, qui vient tout juste d’introduire son propre modem, le C1, avec l’iPhone 16e.

Pour comprendre l’histoire, petit retour en arrière. Depuis des années, Qualcomm est le roi des modems, ces puces qui permettent à votre téléphone de capter la 4G ou la 5G et de surfer sur le web. Presque tous les smartphones du marché, y compris les iPhone jusqu’à récemment, en utilisent un. Mais Apple, fidèle à sa philosophie du « je fais tout moi-même », a décidé de couper les ponts. Avec l’iPhone 16e, sorti fin février 2025, la marque à la pomme a intégré son premier modem maison, l’Apple C1. Une révolution ? Pas si vite, Qualcomm n’a pas dit son dernier mot.

Une réponse musclée avec le X85 et le X82

Quelques jours après le lancement de l’iPhone 16e, Qualcomm lance deux nouvelles armes : les modems X85 et X82.

Le X85, il vise le haut de gamme. Il équipera le futur SoC premium, sans doute le Snapdragon 8 Elite Gen 2. On parle de débits théoriques hallucinants : jusqu’à 12,5 Gbps en téléchargement et 3,7 Gbps en upload. C’est en théorie, et cela dépend de beaucoup de varuables.

Ce modem gère toutes les fréquences 5G possibles, y compris la 5G millimétrique, qui n’est pas encore déployé en Europe, et même les connexions par satellite.

Source : Qualcomm

Mieux encore, il embarque un processeur IA dédié, le Qualcomm 5G AI Processor, qui booste les performances de 30 % grâce à une « inférence IA » plus rapide – en gros, il optimise la connexion en temps réel pour éviter les lags.

Et cerise sur le gâteau : le X85 offre une flexibilité spectaculaire avec une bande passante maximale de 400 MHz en Sub-6 GHz et une technologie appelée 1024 QAM (Quadrature Amplitude Modulation) qui compresse encore plus les données pour aller plus vite.

Enfin, le X85 ne se contente pas d’être rapide, il est aussi plus malin. Qualcomm promet une stabilité améliorée – fini les pertes de réseau dans le métro bondé – et une autonomie améliorée. Ce dernier point est un coup direct à Apple, qui vantait son C1 comme moins énergivore.

Le X85 brille aussi par sa polyvalence. Il est conçu pour bien plus que les smartphones : on parle de tablettes, de PC, de réseaux fixes sans fil (FWA), et même d’applications industrielles.

Le X82, lui, joue dans une catégorie un peu plus modeste. Il vise les smartphones milieu de gamme. Il est moins puissant, mais reste compatible avec les mêmes fréquences et offre une connectivité solide. Bref, Qualcomm couvre toutes les bases, du premium au plus abordable. Il occupe le terrain.

Source : Qualcomm

Mais pourquoi cette guerre des modems ? Pendant longtemps, Apple a dépendu de Qualcomm pour équiper ses iPhone. Les puces Snapdragon X65, X70 ou X75, c’était du Qualcomm dans presque tous les modèles depuis l’iPhone 12. Avant ça, Apple utilisait des modems Intel, mais ils étaient franchement pas terribles – lents et gourmands en batterie. En 2020, Apple a dit « ciao » à Intel et a racheté leur division modem pour créer ses propres puces, un peu comme elle l’a fait avec les processeurs ARM Apple Silicon (au revoir Intel, encore). Le C1 est le fruit de ce travail, mais Qualcomm semble dire : « On veut jouer solo ? OK, mais regarde ce qu’on a en stock« .

Car contrairement à Intel qui n’était pas au niveau quand Apple a décidé de claquer la porte, Qualcomm n’a pas de problèmes de performances avec ses modems 5G.

Où trouvera-t-on ce X85 ?

Les futurs Samsung Galaxy, Oppo, OnePlus, Xiaomi vont adopter ce X85 dès cette année, intégré dans des puces comme le SoC Snapdragon 8 Elite Gen 2 qui sera annoncé plus tard dans l’année.

Apple, de son côté, pourrait rester sur du Qualcomm pour le futur iPhone, ou différencier les modems de l’iPhone 17 et du 17 Pro. Et même, pourquoi pas, passer 100 % maison dès l’iPhone 18, ou après.

Evidemment, tout ça, c’est une théorie. Malgré tout, Apple a un contrat sécurisé avec Qualcomm qui couvre plusieurs années de collaboration.

Par ailleurs, Apple pourrait prendre son temps par rapport à sa transition d’Intel vers Apple Silicon, car les modems Qualcomm et ceux d’Apple peuvent parfaitement cohabiter dans les iPhone sans causer le moindre souci aux utilisateurs.