Pour moins de 14 euros, ce forfait très généreux inclut la 5G sans engagement

Le bon équilibre entre enveloppe de données et prix en 5G est-il encore possible cette année ? Oui, dirait Bouygues Telecom en proposant un forfait B&You 5G sans engagement à seulement 13,99 euros par mois.

Dans le large panel des forfaits mobiles, il est parfois difficile de faire le bon choix. D’autant que l’ARCEP est formelle : si la consommation des français augmente un peu plus chaque année, elle ne dépasse pas actuellement 17 Go par mois.

S’il est donc un peu trop ambitieux de tabler sur un forfait au-delà des 150 Go, l’option de Bouygues Telecom se présente comme l’alternative idéale. Avec 100 Go sans engagement à 13,99 euros par mois, l’opérateur tape juste.

Un forfait qui a tout ce qu’il faut pour plaire

En effet, pour seulement 13,99 euros par mois, l’opérateur promet une enveloppe data aussi généreuse dans l’enveloppe utilisable dans l’Hexagone que dans celle utilisable à l’étranger. Pour ce prix, le forfait inclut la 5G, est sans engagement et vous permet de profiter de :

100 Go de données mobiles utilisables en France métropolitaine ;

dont 25 Go valables en Europe et dans les DOM ;

les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine ;

l’accès à la qualité du réseau 5G de Bouygues Telecom.

Les forfaits mobile B&You sont généreux en données. // Source : Bouygues Telecom

Avec une enveloppe aussi généreuse en métropole qu’à l’étranger, tout le monde y trouvera son compte, des plus nomades aux plus sédentaires. Mieux, si jamais votre box internet tombait en panne, ce généreux forfait a largement de quoi prendre le relais.

Une petite box avec ça ?

Pour ceux qui se demandent d’ailleurs, à la lecture de ces lignes, s’il ne serait pas temps de changer d’opérateur internet, Bouygues Telecom a l’offre qu’il vous faut au prix qu’il faut.

L’opérateur propose, pour seulement 23,99 euros par mois et sans engagement, un accès sans compromis à la fibre et rien que la fibre.

L’offre fibre de Bouygues Telecom est parmi les meilleurs rapport qualité/prix du marché. // Source : Bouygues Telecom

Avec une vitesse de connexion qui peut atteindre jusqu’à 8 Gb/s en téléchargement et jusqu’à 1 Gb/s en envoi (débits évoluant selon l’éligibilité), les utilisateurs les plus exigeants auront un accès ultrarapide à internet. Au besoin, un répéteur Wi-Fi 6E est proposé en option pour à peine 4 euros par mois.

Si vous ne pouvez cependant pas vous passer de votre TV, l’opérateur a prévu une offre réservée à ses abonnées mobiles. Pour seulement 31,99 euros par mois, Bouygues Telecom ajoute à son offre fibre une box TV 4K qui vous permettra de profiter de :

jusqu’à 1 Gb/s en téléchargement et 700 Mb/s en envoi ;

une connectivité Wi-Fi 6 ;

un décodeur TV 4K avec l’accès à 180 chaînes.

Souscrire à n’importe quelle offre est très simple

Si vous souhaitez souscrire au forfait mobile, et au forfait internet, Bouygues Telecom vous simplifie considérablement les démarches. Sur le site de l’opérateur, il suffit de sélectionner l’offre souhaitée et, si nécessaire, d’ajouter une option fibre. Toutes les étapes sont regroupées sur une seule page pour optimiser le parcours utilisateur.

Pour finaliser la souscription, il vous sera demandé de fournir vos coordonnées, un IBAN et, si applicable, vos codes RIO (obtenus en appelant le 3179). Cette procédure garantit la conservation de vos numéros de téléphone et permet à Bouygues Telecom de gérer directement la résiliation auprès de vos anciens opérateurs.

Une fois les frais d’activation réglés, vous recevrez votre carte SIM et votre box en quelques jours seulement. Si vous avez choisi la Série Spéciale Bbox, vous bénéficierez également du décodeur TV 4K et d’une clé 4G avec 200 Go inclus.

Cette solution permet d’accéder immédiatement à internet et à la télévision via l’application B.tv (disponible sur Android et iOS) en attendant le raccordement définitif à la fibre.