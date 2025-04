Honor casse le prix de son Magic V3, aka le smartphone pliant le plus fin du monde

NotĂ© 9/10 par la rĂ©daction, le smartphone qui allie finesse et Intelligence artificielle est l’un des meilleurs pliables du moment. Il est d’autant plus lorsque son constructeur Honor balafre son prix de base de 1 999 euros Ă 1 399 euros, mais pour en profiter, il faudra ĂŞtre vif.

Honor Magic V3 // Source : Robin Wycke – Frandroid

Les smartphones pliants ont le vent en poupe depuis plusieurs annĂ©es. Les formats ne changent pas, mais les technologies d’Ă©cran, oui ! Les marques de pliure seront bientĂ´t relĂ©guĂ©es aux livres d’histoires. Parmi les marques lancĂ©es dans les dispositifs pliants, nous pouvons compter sur Samsung avec les gammes Fold et Flip, Motorola avec le RAZR 50 Ultra, Google et le Pixel 9 Pro Fold ainsi que d’autres firmes telles que Huawei ou OnePlus. Mais aucun n’est aussi fin que le Magic V3 de la marque Honor, sans oublier sa pliure presque invisible, une qualitĂ© photo exceptionnelle, et, un prix actuellement rĂ©duit de 600 euros.

Les atouts du Honor Magic V3

Une finesse pour le moment incomparable

Une charge rapide Ă 66 W

Une excellente partie photo

Au lieu de 1 999 euros, le Honor Magic V3 est aujourd’hui disponible en promotion Ă 1 399 euros sur le site de Honor.

La rĂ©duction du prix se fait en deux temps, il faut dans un premier temps s’inscrire Ă la newsletter de Honor, afin de recevoir un coupon dès lors de la validation du mail.

Pour le reste, cela s’appliquera lors de l’achat directement dans le panier :

Notez que l’ancien modèle, le Honor Magic V2, est aussi en promotion Ă 836 euros. Il est affichĂ© Ă 899 euros, mais vous bĂ©nĂ©ficiez d’une remise supplĂ©mentaire de 7 % en vous abonnant Ă la newsletter Honor.

Si, par la suite, l’offre mentionnĂ©e dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’Ĺ“il ci-dessous afin de dĂ©nicher d’autres offres concernant le Honor Magic V3. Le tableau s’actualise automatiquement.

Une grosse config, et un bloc photo performant

Le Honor Magic V3 a de la puissance brute Ă revendre grâce Ă l’intĂ©gration du dernier-nĂ© de Qualcomm, le Snapdragon 8 V3. Ce processeur haut de gamme, parmi les plus onĂ©reux du marchĂ© mobile, garantit des performances Ă la hauteur des attentes des utilisateurs les plus exigeants.

Pour accompagner ce processeur redoutable, le Magic V3 s’appuie sur 12 Go de RAM, assurant une fluiditĂ© Ă toute Ă©preuve, mĂŞme en multitâche intensif. CĂ´tĂ© stockage, les 512 Go intĂ©grĂ©s permettent de conserver sans souci applications, photos, vidĂ©os et jeux. Cette configuration musclĂ©e fait de ce modèle V3 un vĂ©ritable monstre de puissance, capable de faire tourner les applications les plus lourdes et de proposer des sessions de gaming avec les graphismes poussĂ©s au maximum, sans aucun ralentissement.

CĂ´tĂ© Ă©crans, nous avons ici une dalle dĂ©pliĂ©e AMOLED de 7,6 pouces avec une dĂ©finition de 2160 x 1856 pixels, ainsi qu’un Ă©cran extĂ©rieur (une fois le pĂ©riphĂ©rique repliĂ©) de 6,3 pouces, toujours de technologie OLED avec un taux de rafraichissement de 120 Hz qui est valable sur les deux dalles.

Le futur des smartphones, le format hybride

Le Honor Magic V3 arrive sur un terrain dĂ©jĂ occupĂ© par le bon Samsung Galaxy Z Fold 6, nĂ©anmoins le marchĂ© n’a pas encore trouvĂ© de vainqueur concernant le prix du meilleur foldable. Et le Magic V3 dĂ©barque armĂ© comme un conquĂ©rant. PrĂ©sentĂ© comme le pliable le plus fin du monde avec ses 4,35 mm lorsque son Ă©cran se dĂ©ploie, et 9,2 mm quand il est fermĂ©. Ă€ titre de comparaison avec le Fold 6, son concurrent lui mesure 5,6 mm ouvert et 12,2 mm quand l’Ă©cran est fermĂ©. Le smartphone pliant d’Honor donne l’impression d’ĂŞtre un smartphone au châssis inamovible.

La finesse du foldable n’est pas sa seule qualitĂ©, outre sa configuration musclĂ©e, il abrite un bloc arrière photo avec trois capteurs dont un capteur principal de 50 mĂ©gapixels, un ultra-grand angle de 40 mĂ©gapixels et pour finir un tĂ©lĂ©objectif de 50 Mpx avec zoom optique x3,5.

Concernant la batterie, malgrĂ© toutes les technologies embarquĂ©es, Honor est encore au top avec une capacitĂ© de 5 150 mAh qui se veut compatible avec la charge rapide de 66 W et lors de notre test, le Magic V3 tiens bien plus d’une journĂ©e sur une utilisation ordinaire.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Honor Magic V3.

Afin de comparer le Honor Magic V3 avec d’autres références de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs smartphones pliants du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.