C’est du jamais-vu : Segway frappe très fort avec cette trottinette électrique ultra puissante à un prix hyper attractif

Voici la ZT3 Pro E, la toute dernière trottinette électrique signée Segway-Ninebot. Vendu au prix public conseillé de 699 euros, ce modèle impressionne par sa fiche technique ultra attractive. Puissance maximale de 1600 W, 50 km d’autonomie en mode Sport, double suspension télescopique. C’est du jamais vu à ce prix.

Source : Segway-Ninebot

Difficile de frapper plus fort que ça pour la semaine de la rentrée. Segway-Ninebot a dégainé une toute nouvelle trottinette électrique qui s’annonce déjà comme un petit best-seller tant elle impressionne par sa fiche technique et son prix maîtrisé. Voici donc la ZT3 Pro E, qui mêle aptitudes urbaines et tout-terrain, apprend-on dans un communiqué de presse envoyé à la rédaction.

Débutons par le prix, afin de mettre en perspective l’ensemble des caractéristiques qui suivront : 699 euros en prix public conseillé. Pour ce tarif, vous avez ainsi affaire à une trottinette électrique délivrant une impressionnante puissance en pic de 1600 W. Du jamais-vu. Attention : sa vitesse maximale reste bridée à 25 km/h, comme le veut la loi.

Double suspension

Une telle puissance est en fait un atout considérable pour franchir des dénivelés positifs importants. Segway mentionne des pentes allant jusqu’à 25 %. Le confort n’a pas été lésiné non plus : comptez sur une double suspension télescopique. Retrouver ce type de suspension sur une trottinette vendue 699 euros est rare pour le souligner, surtout quand elle est double.

Source : Segway-Ninebot Source : Segway-Ninebot Source : Segway-Ninebot

Autre nouveauté qui détonne : des pneus de 11 pouces off-road sans chambre à air – quand le standard du marché stagne à 10 pouces depuis quelques années déjà – qui ravira les plus aventuriers d’entre vous. Accessoirement, ces pneus crantés sont censés renforcer l’adhérence au sol, sur sol mouillé ou sec notamment. À noter aussi l’importante garde au sol de 152 mm, pour franchir des obstacles un poil haut par exemple.

Autonomie de 70 km en mode Eco (50 km en mode Sport), clignotants intégrés à l’avant et à l’arrière, système antipatinage TCS, écran de 3 pouces, feu avant de 4 W, charge rapide en 4h, système d’amélioration de la stabilité, charge utile de 120 kg : la ZT3 Pro E coche beaucoup de cases et cela devient difficile de la prendre en grip sur le papier.

Un poids inconnu

Évidemment, la connectivité Bluetooth pour s’appareiller avec l’application mobile de Segway est de mise, avec, en sus, la fonction Apple Find My uniquement disponible pour les utilisateurs iOS. C’est toujours ça de pris en matière de sécurité. Côté échantéité, la ZT3 Pro E hérite d’une certification IPX5, soit une protection contre les projections d’eau. En clair, elle est utilisable sous la pluie.

Source : Segway-Ninebot Source : Segway-Ninebot Source : Segway-Ninebot

Un mystère demeure : son poids. Segway s’est bien passé de le préciser… Nous leur avons donc posé la question : sans surprise, c’est un mammouth avec 29,7 kg sur la balance. Si vous souhaitez la porter à bout de bras dans la cage d’escaliers de votre immeuble, on vous souhaite bonne chance. Un ascenseur paraît bien plus adéquat.

En tout cas, cette Segway s’attaque frontalement aux modèles Dualtron surpuissants et souvent typés tout-terrain. À la différence près que les fourchettes tarifaires de Dualtron sont plus élevées que celles de Segway.

Quelle disponibilité ?

La trottinette électrique Segway ZT3 Pro E sera disponible dans toute l’Europe à partir du mois d’octobre 2024 au prix public conseillé de 699 euros, avec une offre spéciale de précommande chez Fnac, Darty et Boulanger du 6 au 29 septembre.