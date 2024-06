On a roulé avec la Navee N65i : enfin une trottinette électrique pratique à attacher avec un antivol

Embarquant une grande batterie et misant sur des roues larges, la Navee N65i se veut être le SUV des trottinettes électriques, et ce malgré l'absence de suspension. Frandroid a pu la découvrir à Paris.

Alors que les S40 et S60 ont été tout récemment annoncées, Navee nous a fait découvrir en avant-première une autre nouveauté de son catalogue. La marque chinoise l’avait exposée au CES 2024 et a posé ses roues à Paris le temps d’un évènement presse, en compagnie des deux autres trottinettes électriques.

La plus performante de la famille « N »

La Navee N65i débarque dans le milieu de gamme du catalogue. Il s’agit de la plus performante de la famille « N », comportant la N20 et la N40, mais elle bénéficie d’une conception différente. Elle est aussi considérée comme une évolution de la N65 « tout court », avec moteur situé à l’arrière, une puissance continue inférieure (450 contre 500 W) mais une puissance plus élevée en pic (1000 vs 900 W).

La colonne direction se plie comme toute trottinette électrique classique. // Source : M. Lauraux pour Frandroid Le guidon pliant, une belle idée ! // Source : M. Lauraux pour Frandroid Du coup, la largeur est faible, celle du deck soit 20 cm. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

Ce choix entraîne plusieurs changements : le freinage électronique passe à l’arrière, quand la roue avant récupère un frein à tambour. Bon point également, le poids est en baisse à 22,8 kg (-0,7 kg), tandis que la trottinette électrique augmente sa protection de IPX4 à IPX5. Ce modèle apporte en outre des pneus dotés d’une nouvelle structure, d’un rayon de 10,5 pouces (vs 10 pouces) et ayant une plus faible résistance au roulement.

Le moteur développe 1 000 W en pic. // Source : M. Lauraux pour Frandroid Les pneus permettent de rouler en toute sécurité et amortissent bien. // Source : M. Lauraux pour Frandroid Le freinage est très performance, peut-être un peu brutal sur le seul disque arrière. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

La batterie est identique, de capacité 12,5 Ah, et promet la même autonomie théorique de 65 km. La marque nous a tout de même communiqué une autonomie plus réaliste – celle de 65 km est basée sur des protocoles optimisés et avantageux – de 53 km, même si nous estimons que ce rayon d’action pourrait même chuter jusqu’à 40 km. La recharge est très longue, indiquée en 10 heures.

On a roulé avec la Navee N65i

La marque nous a invités à prendre part à une balade dans les rues de Paris. Nous avons donc pu prendre le guidon de cette Navee N65i et découvrir de premières sensations. Premier constat, le confort est plutôt correct en l’absence de suspension, et ce malgré quelques passages sur les pavés parisiens. L’explication provient des pneus larges – bien que tubeless – et la généreuse structure tubulaire. Cette dernière facilite d’ailleurs l’attache avec un antivol.

L’éclairage avant est automatique ou manuel, au choix dans l’appli. // Source : M. Lauraux pour Frandroid Le grand guidon intègre le clignotants. // Source : M. Lauraux pour Frandroid Des clignotants ouiLa commande de clignotants est à revoir. // Source : M. Lauraux pour Frandroid L’écran est large et moderne, mais aux grands reflets. // Source : M. Lauraux pour Frandroid Il devient presque illisible avec l’éclairage activé. // Source : M. Lauraux pour Frandroid Le plateau très large accepte même pour les grands pieds. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

Les gommes larges et très rainurées permettent de rouler sur du gravier et des surfaces humides sans crainte. Celle qui cherche à devenir « SUV de la trottinette électrique » ne peut cependant prétendre à du tout-terrain, avec en outre une garde au sol limitée. Néanmoins, la maniabilité est excellente grâce au guidon très large.

Avec 20,5 cm de large (+3 cm vs la N65), le deck permet de vraiment poser ses pieds en parallèle. Par contre, ceux qui aiment poser un pied à l’arrière regretteront le manque d’une plateforme inclinée. Côté ergonomie, le guidon pivotant est génial pour le stockage après pliage, alors que l’écran est agréable mais illisible sauf avec l’éclairage activé (de jour). On aime les clignotants intégrés, mais la commande pour les contrôler est positionner de manière verticale (droite en haut, gauche en bas), ce qui demande une petite réflexion avant de l’activer, ou tout du moins un temps d’adaptation.

Le moteur de 450 watts (en continu) est nerveux, envoyant les 25 km/h en un coup de gâchette, mais sans que cela ne soit brutal. Le freinage est cependant déséquilibré : le tambour avant est très progressif, tandis que le disque arrière mord abruptement et entraîne des dérapages fréquents. Au moins, la double commande rassure et permet de jouer avec les deux.

Un prix sous 700 euros, mais la concurrence est féroce

La Navee N65i est d’ores et déjà disponible en ligne chez plusieurs grands revendeurs comme Fnac-Darty, Rue du Commerce ou Conforama. Pour ceux qui dédirent la découvrir physiquement, il faudra attendre la rentrée, période où la trottinette électrique arrivera dans les magasins Fnac en compagnie de la S60. Son prix est de 699 euros, ce qui la met en concurrence avec la Xiaomi 4 Pro Max (649 euros), la Ninebot F2 Pro E (649 euros), la Niu KQi3 Pro (699 euros)… ainsi qu’avec la S60 !