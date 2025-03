On a roulé avec la trottinette électrique ultra haut de gamme de Segway : GPS intégré, double suspension et prix en baisse

Avec une très grande autonomie et stable à piloter, la Segway GT3 E nous a néanmoins procuré des sensations mitigées lors d’une première prise en main, mais son prix contenu devrait assurément séduire.

En janvier, Segway a présenté ses nouvelles générations de trottinettes électriques grand public. Début mars, la marque nous a invités pour une révélation physique, dont celle de la Ninebot F3 Pro E que nous avons prise en main. Lors de l’événement organisé à Paris, l’autre modèle inédit Segway GT3 E était aussi présent et disponible pour un bref essai afin de montrer ses qualités.

Découverte de la Segway GT3 E

La gamme Segway avait démarré avec les modèles P65E et P100SE. Ces trottinettes électriques ont dorénavant disparu du catalogue, remplacées par le haut de gamme GT « SuperScooter », et en dessous par la ZT3 Pro E. La GT3 se duplique en deux versions, à l’instar des précédentes GT1E et GT2P :

La GT3 Pro E débloque tout le potentiel avec 80 km/h en pointe et deux moteurs de 3 500 W en pic, ainsi que deux suspensions hydrauliques réglables avant-arrière.

La GT3 E bridée à 25 km/h, au monomoteur arrière 2 400 W en pic et avec une suspension arrière monobras.

En termes de design, la marque sino-américaine se lâche comme elle l’a fait pour ses Ninebot. Le dessin plus futuriste se ressent sur les fourches mais s’assagit ailleurs comme entre la colonne de direction et le deck. On reste toutefois sur une vraie allure Cyberpunk (plus légitime que l’autoproclamée Navee S60).

De plus, la trottinette reste pliante avec sa colonne de direction repliable su le deck. Un moyen de réduire la place à la maison, mais seul un athlète pourra les porter : 39,5 kg pour la GT3 E (moins que les 48 kg de la GT1E), voire 53 kg pour la GT3 Pro E dépassant la GT2P. Ouch !

Pour découvrir ce haut de gamme « Superscooter », nous n’avions donc pas le choix puisque la GT3 Pro E est interdite sur route ouverte. Nous avons donc parcouru une poignée de kilomètres au guidon de la Segway GT3 E dans le bois de Boulogne, de quoi affronter du bitume, de la terre et des graviers pour un tour complet.

Premières impressions : performante, mais trop grosse, trop bridée ?

Les grandes roues de 11 pouces, les pneus larges, la position de conduite avec un deck haut et les suspensions permettent de faire – un peu – de tout terrain. On ne craint donc pas les petites racines, petits saut de trottoirs ou les chaussées dégradées. Toutefois, nous avons trouvé que nous arrivions facilement en butée de la fourche avant et que la trottinette électrique n’aime pas les pavés, contrairement à la petite sœur ZT3 Pro E que nous avions trouvé plus souple.

Le confort est certes là, tout comme une incroyable stabilité, c’est indubitable. Mais la machine est très lourde à piloter avec une inertie en courbes et des changements de direction avec un certain délai. Peu agile, la Segway GT3 est toutefois très puissante. Là aussi, il y a une différence de philosophie avec la ZT3 Pro E qui vise davantage les amateurs d’accélérations vives. La GT3, est plutôt douce.

Cela surprend car la courbe de vitesse est linéaire à l’instar d’une Ninebot Max G3, avec qui elle partage la puissance continue (700 W). Par contre, les relances sont plus énergiques grâce à la puissance en pic, tandis la GT3 sait conserver les 25 km/h en pente très raide.

Nous parlons ici du mode le plus performant « Race », supérieur au « Sport » qui a un tempérament plus sage et au mode Eco. Les 2 400 W promis ne sont disponibles que dans un mode Boost activable depuis un bouton à la droite du guidon, débridant des capacités dantesques. On recommande de limiter son utilisation en ville comme sur la ZT3, pour une conduite en toute sécurité et pour ne pas vider la batterie trop vite. Sur quelques kilomètres, impossible de juger l’autonomie réelle de cette Segway GT3 E, affichant 75 km théoriques à 25 km/h (95 km à 15 km/h).

Déjà découvert sur la Max G3, le nouvel écran de Segway-Ninebot est très agréable. De plus, il ajoute ici une petite casquette si le soleil de face venait à perturber la lecture, bien vu ! L’affichage LED est flatteur, en couleur, avec de beaux contrastes et est très fluide. La marque a bien travaillé ce point, et le partage même jusqu’au milieu de gamme F3. On note toutefois une différence de graphismes (comme sur le vélo électrique Segway Xyber), davantage plus chargés, tirant davantage sur le rouge et typés sport.

Différence avec cette dernière, la navigation est présente sur la GT3 – et la G3. Cette fonction encore en finalisation n’arrivera au mieux que fin mars, et pourrait être payante, du moins après un ou deux ans gratuits (offre similaire aux scooters électriques Segway).

Nous avons donc roulé avec cette navigation, reposant sur le système de cartographie Here, de quoi se démarquer de Google Maps. Il faut entrer une destination via l’application Segway, ce qui vient alors modifier l’écran avec une indication de direction et de distance, ainsi que le nom de la voie. L’écran conserve toutefois la vitesse en tout petit, avec une petite jauge d’autonomie et l’heure.

Bilan de la prise en main Segway GT3 E

La Segway GT3 E est donc le colosse que l’on attendait, avec un style aussi imposant que réussi, un poids en baisse – par rapport à la GT1E – mais réduisant à néant toute vocation de transport à la main.

Cette trottinette électrique semble presque trop grosse pour être civilisée, ou trop douce étant donné sa puissance de 2 400 W seulement libérée en mode Boost (trop violent pour un usage en circulation dense à l’image de la ZT3 Pro E). Néanmoins, elle est très stable sur ses gros pneus et rassure sur les chemins, sans pour autant être parfaite côté confort avec quelques coups de butée désagréables sur la fourche avant.

Cette trottinette électrique puissante n’a pas délivré tout son potentiel, car il manquait des pentes suffisantes raides pour tester ses limites sur notre petit parcours, mais elle surprend surtout par sa douceur d’accélération même en mode Race. Le freinage est très puissant, encore avec trop de blocage arrière, tandis que l’autonomie est promise à 72 km à 25 km/h avec sa batterie de 899 Wh (53 km selon notre mesure sur un petit trajet intensif). Comme la Max G3, une option de seconde batterie de 413 Wh augmente l’autonomie théorique à 138 km, mais nous en ignorons encore la disponibilité et le prix.

Et que dire de l’écran, très moderne et fourni, qui pourrait être un peu plus grand pour pouvoir accueillir la navigation en plus d’autres informations. À 1 499 euros, l’offre est donc très alléchante. Saluons également un point : pour ne pas entretenir le flou sur la légalité (vitesse débridée) comme certaines marques concurrentes, Segway réserve bien la conduite sur circuit et voies privées à la version GT3 Pro E, au prix de 2 600 euros.

Les plus :

Les relances vives ;

Bon confort et excellente stabilité ;

Superbe écran et connectivité fournie ;

Navigation incluse ;

Colonne pliable ;

Prix en nette baisse par rapport à la GT1E.

