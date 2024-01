On a vu les nouveaux vélos électriques ultra-impressionnants de Segway

Au CES 2024 à Las Vegas, Segway a dévoilé deux nouveaux vélos électriques. Les Segway Xafari et Segway Xyber. Il s'agit dans les deux cas d'impressionnants vélos électriques qui change un peu de ce que l'on voit habituellement sur le marché. Nous avons pu les approcher, voici nos premières impressions.

Le CES 2024 de Las Vegas est rempli de nouveautés technologiques en toutes sortes. Parmi celles qui nous ont le plus marquées, les deux nouveaux vélos électriques de Segway en font partie. Nous les avons déjà décrits dans une actualité détaillée, nous allons vous donner ici nos premières impressions ainsi que quelques photos de chaque modèle.

Il faut savoir que les Segway Xafari et Xyber sont les premiers vélos électriques de la marque américaine, désormais sous pavillon chinois depuis le rachat par Ninebot.

Segway Xyber : une moto ou un vélo ?

On commence fort avec le Segway Xyber. Lorsque nous sommes arrivés sur le stand, nous avons cru, en l’espace de quelques secondes, être face à une moto électrique. Et pourtant, il s’agit bien d’un vélo électrique, avec une immense batterie d’une capacité de 1,44 kWh (avec la possibilité de la doubler pour atteindre 2,88 kWh).

La puissance du moteur n’est pas en reste, avec 175 Nm de couple propulsant l’engin à 32 km/h en seulement 2,5 secondes. L’autonomie est annoncée à 150 km. C’est vraiment beaucoup pour un vélo électrique.

Mais quand on est face à ce produit, on n’a qu’une envie : l’enfourcher et partir à l’aventure, loin, sur des terrains escarpés. La selle rembourée en deux parties permet de s’assoir à deux adultes dans le confort.

Segway Safari : un vélo pour baroudeurs

On passe ensuite au Segway Safari. Un vélo électrique plus traditionnel, qui fait davantage penser à un VAE (Vélo à Assistance Electrique) qu’à un Speedbike. Ici, on a toujours une fourche avant suspendu et des pneus énormes, mais bien plus fin que sur le grand frère Xyber. Ce vélo n’est pas fait pour les aventures extrêmes, mais davantage pour celles de tous les jours. En dehors des chemins battus, toutefois.

La fiche technique est légèrement en retrait, avec un moteur doté d’un couple de 80 Nm et une puissance de 750 watts. La capacité de la batterie laisse rêveur, avec 913 Wh au compteur. De quoi proposer une autonomie supérieure d’environ 30 % à la concurrence selon la marque.

Le porte-bagage à l’arrière du vélo permet de faire du Safari un vélo de tous les jours, pour transporter facilement ses affaires, dans le confort.

Les Segway Xafari et Xyber arriveront sur le marché d’ici l’automne 2024 aux États-Unis. Nous ne savons pas si des versions européennes sont prévues et nous ne connaissons pas encore les prix.