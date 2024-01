Énorme surprise, Segway dégaine deux vélos électriques très performants et une trottinette futuriste

Parmi les nombreuses nouveautés au CES 2024, Segway surprend en exposant deux vélos électriques Xafari et Xyber, qui arriveront fin 2024 avec de hautes performances. Deux nouvelles trottinettes électriques ont aussi été présentées.

On connaissait Segway Ninebot pour ses trottinettes électriques, ses scooters électriques, son karting Gokart ou encore ses stations de stockage. Mais au CES 2024, la firme a créé la surprise en présentant ses deux premiers vélos électriques : les Xafari et Xyber.

Des premiers vélos électriques Segway musclés

Pour entrer dans le créneau des VAE, Segway ne fait pas dans la dentelle. Son Xafari est un VTC à cadre ouvert monobloc, tout suspendu, sans hauban. Il donne même de faux airs de Moustache J, surtout avec son porte-bagage arrière, mais opte pour des roues au curieux diamètre de 26 pouces.

Ce VTC au cadre ouvert faut penser au Moustache J // Source : Segway Deux suspensions pour ce VTC qui annonce 913 Wh de batterie // Source : Segway Le moteur arrière 80 Nm laisse présager de bonnes relances // Source : Segway

Toutefois, ce Segway Xafari fait dans le classique au niveau des composants, avec une transmission de type dérailleur, seulement 80 mm de débattement à l’avant et 70 mm sur l’amortisseur arrière. Cela n’empêche pas ce vélo trekking électrique d’être puissant, avec un moteur arrière de 80 Nm de couple et d’une puissance 750 W (réglementation speedbike, mais possiblement bridée à 250 W pour l’Europe). Les randonnées s’annoncent longues avec une batterie de capacité 913 Wh, le double de ce que propose un VTC classique.

Le Segway Xyber pourrait être une sorte de moto électrique si on lui retirait les pédales. Son châssis tubulaire « naked » et ses énormes pneus suggèrent une utilisation tout-terrain, laissant apparaître la grosse batterie de 1,44 kWh, que l’on peut doubler à 2,88 kWh. À double suspension bien entendu, ce vélo électrique dispose d’un généreux débattement de 120 mm sur la double fourche en T à l’avant et sur l’amortisseur arrière.

Malgré son apparence de moto, c’est bien un vélo électrique // Source : Segway Le moteur arrière envoie 170 Nm de couple.. mais limite la vitese à 32 km/h // Source : Segway Avec 2 batteries, ce vélo affiche 2,88 kWh de capacité ! // Source : Segway

Les performances seront diaboliques, Segway affichant un 0 à 32 km/h en 2,5 secondes (vitesse maximale aux États-Unis), soit environ 2 secondes pour nos 25 km/h en Europe. Mais avec 175 Nm de couple dans la roue arrière via la chaîne, cela pose question sur l’utilité… Nous en apprendrons plus sur la connectivité des vélos électriques via application Ninebot, la navigation sur écran couleur ou l’alarme.

La marque américaine ne donne pas d’autres informations sur les Segway Xafari et Xyber, qui entreront sur le marché d’ici l’automne 2024. Nous ne savons pas si des versions européennes seront prévues.

Des trottinettes ST1 et Ninebot E2 Pro aux antipodes

De leur côté, les nouvelles trottinettes électriques du stand Segway au CES 2024 deviennent presque anecdotiques. Pourtant, la future Segway Superscooter ST1, que l’on avait découverte en exclusivité dès octobre, ne manque pas d’arguments. En tous cas en termes de design, avec ce mélange des extrêmes GT1/GT2 et de la P100SE.

On remarque ainsi une double suspension, deux freins à disque, et un moteur arrière dont on ignore la puissance. Segway indique seulement une vitesse maximale de 31 miles/h soit 50 km/h – ce qui n’est pas légal en France, à moins de l’utiliser sur un terrain privé. Le guidon légèrement courbé possède deux leviers de freins, des clignotants, un nouvel écran et apparemment un « phare adaptatif ». Cependant, pas d’infos techniques, on en saura davantage à l’avenir.

L’autre nouveauté rejoint l’entrée de gamme de l’offre. La Ninebot E2 Pro – déjà découverte en octobre 2023 – siège au-dessus des E2 E et E2 Plus, avec l’intégration d’une plus grande batterie de 275 Wh (vs 220 Wh), de quoi promouvoir 35 km d’autonomie.

Les roues passent à un format 10 pouces plus confortable, aux pneus tubeless (vs 8,1 sur les autres E2). L’E2 Pro passe également le moteur à l’arrière, en ajoutant le système d’anti-dérapage TCS des Ninebot G2 et F2. Puisque l’on parle de la F2 (démarrant à 449 euros), la Ninebot E2 Pro fait désormais la jonction avec un prix de 449 euros, et déjà disponible en France depuis le 9 janvier.