Vous n’avez encore jamais vu cette trottinette électrique Segway, en voici des images inédites

Après la rigide P65E et la toute suspendue P100SE, une nouvelle trottinette électrique très haut de gamme pourrait rejoindre la gamme Segway selon ces images exclusives.

Dans la famille Segway-Ninebot, il y a d’un côté les Ninebot appartenant à l’entrée et milieu de gamme des trottinettes électriques, et les Segway qui jouent la carte de la performance. Cependant, et hormis les ultra puissantes GT1E et GT2P non autorisées sur les pistes cyclables, la gamme premium se résume au duo des Segway P65E et P100SE, lancées à l’automne 2022.

Ce duo doit affronter les nombreuses nouveautés de la concurrence qui mise sur le confort grâce à des suspensions, comme les Xiaomi 4 Ultra et même la petite sœur Ninebot G2 Max venant rouler sur les plates-bandes de la P65E – en moins chère. Et oui, contrairement à la P100SE, la P65E est rigide : c’est le petit point noir face à ses belles qualités de conduites et d’autonomie. Quant à la Segway P100SE, son prix de 1 799 euros reflète la puissance de 1350 W et sa batterie de 100 km d’autonomie théoriques.

Source : Jérémy Fdida pour Frandroid Source : Segway-Ninebot

Sauf qu’un nouveau modèle pourrait étoffer la gamme prochainement, selon nos informations.

Une trottinette Segway inspirée des P100SE et les GT

Cette trottinette électrique débusquée sur le dépôt de brevets montre la feuille de route de Segway. On voit tout de suite le système d’amortissement d’une GT2P à l’avant, mais fondu dans un engin dont la carrure ressemble à la P100SE (qui dispose d’un bras oscillant).

Le dessin est même plus svelte que cette dernière, avec sa structure tubulaire apparente, qui laisse encore un deck avec largement de place pour les pieds, ainsi qu’une petite plateforme arrière. Autres évolutions, le garde-boues en deux parties disparait au profit d’un bloc plastique plus conventionnel.

Source : WIPO/Segway Source : WIPO/Segway Source : WIPO/Segway

Le système de pliage ressemble aux trottinettes puissantes GT, plus haut que les P100SE, mais on voit que l’écran est totalement nouveau, plus petit – que l’on espère plus lisible. Malheureusement, on ne sait rien du son moteur de cette future Segway (1 000 W mini a fortiori), surtout que les roues sont totalement carénées. De taille estimée à 10 pouces, les roues seront pneumatiques, eu égard à la valve qui dépasse.

Elles posséderont chacune un frein à disque, et probablement le frein électromagnétique du moteur en complément. Enfin, le guidon donne un indice sur une manette tournante en lieu et place de la traditionnelle gâchette d’accélération. Pour les autres réglages, les boutons des P100SE et P65E seront reconduits, tout comme les deux leviers de freins et les clignotants.

On attend avec hâte des infos sur cette nouvelle trottinette électrique.