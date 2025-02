Powerplay 2 : une version moins onéreuse, mais non sans compromis ?

Logitech s’apprête à lancer une deuxième version de son tapis capable de recharger par induction une souris sans fil. Moins cher, plus fin et doté d’une plus grande surface de charge que son prédécesseur, le Powerplay 2 semble être une bonne affaire. Pourtant, certains dénoncent déjà une régression regrettable.

Le voici enfin : le successeur du Powerplay ! // Source : Logitech

Pour recharger une souris sans fil, deux méthodes viennent à l’esprit. Celle qui consiste à la brancher tout en continuant de l’utiliser pendant le temps de charge. Et celle d’Apple avec sa Magic Mouse, qui nécessite de retourner l’appareil pour accéder à son port USB-C, seule innovation de la firme sur cet appareil depuis son lancement.

Cependant, il existe une troisième méthode, véritablement magique : celle de Logitech avec son Powerplay. Ce tapis, vendu pour la « modique » somme de 139 euros en France, permet de recharger par induction une souris sans fil compatible. Une compatibilité bien pensée par le fabricant, puisqu’il suffit d’ajouter un petit module à ses différents produits, tels que la G309 LightSpeed ou l’excellente G502 X, pour que la magie opère.

Le Powerplay, bien que solide et bien conçu comme de nombreux produits de Logitech, commence à montrer des signes de vieillissement. Lancé en 2017, son design sent bon les années 2010, une impression renforcée par son antique câble micro-USB. Une révision s’impose donc, et c’est précisément ce que propose le Powerplay 2, commercialisé à partir du 11 mars prochain.

Le Powerplay : vraiment magique, ou juste une bonne idée implémentée par Logitech ? // Source : Logitech

Sur le papier, cette nouvelle édition apporte plusieurs améliorations : Logitech promet une zone de charge 15 % plus large, tout en gagnant quelques millimètres de finesse. Le tout à un tarif plus abordable, puisque le Powerplay 2 est affiché à 109,99 euros. Mais y a-t-il anguille sous roche ? Selon nos confrères de The Verge, qui ont pu tester l’appareil, tout n’est pas parfait, loin de là.

Un recul comparé à l’édition précédente ?

Le successeur du Powerplay, premier du nom, ne nous gratifie plus d’un câble micro-USB. Hourra ? Pas vraiment, car Logitech a choisi de rendre la connectique vers l’ordinateur non détachable. Un défaut qui ne devrait pas trop affecter la durée de vie de l’appareil dans de nombreux cas, puisqu’il n’est pas destiné à être régulièrement déplacé. Mais cela constitue tout de même une régression regrettable par rapport au modèle précédent.

Pour réduire les coûts, Logitech a également choisi de ne pas intégrer sa technologie Lightspeed au Powerplay 2. Alors que le modèle précédent, équipé de cette technologie, n’occupait qu’un seul port USB de l’ordinateur pour la recharge et la communication avec la souris, il faudra désormais en utiliser deux, le dongle fourni avec les G502 X et consorts étant nécessaire. Ce n’est pas dramatique, mais comme l’explique The Verge, la solution précédente permettait d’utiliser le dongle avec un second appareil si nécessaire, tel qu’un ordinateur portable.

Le Powerplay 2 aurait presque un arrière-goût de nette régression comparé à son prédécesseur // Source : Logitech

Enfin, si la firme suisse a supprimé les éclairages RVB du Powerplay 2, un changement qui ne déplaira pas à tous les utilisateurs, elle a aussi réduit les accessoires accompagnant l’appareil. Contrairement au modèle d’origine livré avec deux tapis, un rigide et un en tissu, il faudra dorénavant se contenter d’un unique tapis en tissu. À défaut de pouvoir choisir entre les deux options, un modèle de rechange aurait été appréciable.

Le Powerplay 2 justifie donc bien son tarif moins élevé. Toutefois, nos confrères de The Verge regrettent une baisse en gamme qui mériterait une réduction de prix plus conséquente que les 30 euros de moins en Europe, et 20 dollars de moins outre-Atlantique. Il ne reste maintenant plus qu’à attendre la commercialisation de l’appareil pour laisser le public se prononcer. On attend de Logitech des packs attractifs incluant souris et tapis à prix réduit, ou des promotions permettant de faire passer le prix de l’appareil sous la barre symbolique des 100 euros.