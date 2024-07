Test Logitech G309 LightSpeed : une souris gaming sans-fil ultra autonome à moins de 100 euros

Logitech a levé le voile sur la souris G309 LightSpeed, un modèle milieu de gamme pourtant bien équipé. Cette nouvelle déclinaison pioche ses atouts dans les différentes gammes du constructeur et se positionne comme une souris sans-fil complète et relativement abordable.

La souris gamer Logitech G309 LightSpeed est un modèle sans-fil qui arbore un tout nouveau design qui pourrait presque sembler puiser son inspiration au sein de la gamme bureautique du constructeur. Un choix qui rappelle celui fait par Logitech sur son clavier G515 LightSpeed.

Alimentée par une pile, mais aussi compatible avec la technologie PowerPlay, la G309 LightSpeed fonctionne uniquement en sans-fil, via un dongle dédié ou sa liaison Bluetooth. Elle intègre le vieillissant, mais toujours performant, capteur optique Hero 25K qui équipait la G Pro X Superlight en son temps. Logitech a aussi pioché du côté de la G502 X, puisque cette nouvelle itération se dote des interrupteurs optomécaniques LightForce.

Si le champ de bataille prend plutôt place sur le haut de gamme ces derniers mois, Logitech s’attaque ici à un segment plus accessible en proposant la G309 LightSpeed au prix conseillé de 90 euros. Elle aura de fait fort à faire pour s’imposer, puisqu’elle s’attaque frontalement aux excellentes Razer Viper V3 HyperSpeed et Corsair Katar Elite Wireless.

Une souris discrète et bien construite

La G309 est une « petite » souris. Les joueurs habitués aux autres modèles de la marque suisse risquent d’être relativement surpris par son gabarit, à mi-chemin entre une MX Anywhere et une G502. Elle est, de fait, parfaitement adaptée à tous les styles de prise en main, bien que sa taille réduite pourra gêner les joueurs aux grandes mains. Il faudra aussi accepter que l’auriculaire soit en contact avec le tapis.

Du côté du design, Logitech poursuit la démarche entamée avec le G515 LightSpeed en proposant une souris qui n’a finalement pas grand-chose du stéréotype de la souris gamer. La G309 est sobre et se contente de proposer une coque en plastique noir très discret, qui pourrait presque la faire passer pour une souris bureautique. L’éclairage RGB est d’ailleurs absent.

Sa seule excentricité réside dans le décroché présent entre les deux clics principaux et la coque arrière, lui donnant ainsi un semblant de personnalité. Pour le reste, il s’agit d’une souris relativement classique et tout en rondeur. Le plastique utilisé est très doux sous les doigts et semble solide. Pour plus d’accroches, Logitech fournit un ensemble de stickers qui permettent d’améliorer la prise en main et de limiter la glisse au creux des doigts.

Les deux clics principaux se montrent agréables à l’utilisation, grâce aux interrupteurs optomécaniques. Ces derniers procurent une excellente réactivité, un rebond convaincant et restent dans la moyenne en termes de bruit. La molette propose quant à elle un clic relativement dur et qui manque selon nous de sensibilité, alors que les crans sont trop légèrement marqués. Cette molette s’accompagne d’un bouton supplémentaire, positionné en retrait et qui sera dédié à la bascule entre les différents profils de sensibilité.

Offrant un châssis symétrique au joueur, la G309 LightSpeed ne s’adresse cependant qu’aux droitiers puisque ses boutons latéraux prennent place sur la tranche gauche. Ils tombent parfaitement sous le pouce et peuvent être actionnés simplement avec de micromouvement, sans avoir à déplacer le doigt. En parallèle, un bouton dédié à la bascule entre les deux modes de connexion trouve sa place sous la souris.

La partie inférieure du châssis offre d’ailleurs une transparence légère et originale qu’on aurait presque préféré retrouver sur la coque supérieure. Le commutateur d’alimentation trouve sa place à proximité du capteur optique, cerclé d’un patin en PTFE, complété par deux autres patins plus imposants et positionnés aux extrémités. Ces derniers procurent une excellente glisse à la souris, qui reste cependant désavantagée par son poids relativement élevé : 85 grammes avec sa pile AA.

Cette pile (fournie dans la boite) se loge sous la coque supérieure qui est amovible et permet au passage d’y glisser le dongle USB. Les joueurs désireux d’alléger la G309 pourront se tourner vers la solution PowerPlay et son galet dédié, qui allègent au passage la souris d’environ 25 grammes puisque la pile n’est alors plus nécessaire.

Une grande autonomie, le PowerPlay en option

Sans surprise, avec son fonctionnement sur pile, la G309 promet une autonomie gargantuesque de 300 heures via son dongle USB et le double en Bluetooth. Nous n’avons nécessairement pas pu mesurer complètement ces valeurs, mais nous pouvons simplement affirmer qu’après une bonne semaine d’essai, le niveau affiché était toujours de 100 %.

La G309 peut également accueillir un galet de charge PowerPlay, compatible avec le tapis de souris éponyme. Dans cette situation, la pile n’est plus nécessaire et l’autonomie est alors illimitée, tout en permettant à la souris de s’alléger. Il faudra néanmoins s’offrir le tapis PowerPlay, disponible pour la coquette somme de 140 euros.

Cette bonne autonomie permet finalement de passer outre la légère déception de ne pas pouvoir utiliser la G309 en filaire. Elle ne dispose donc pas de port USB. La liaison LightSpeed proposée est tout à fait classique, avec un taux d’interrogation de 1 000 Hz et la fourniture d’une rallonge qui permet de positionner le dongle au plus près de la souris.

De bonnes performances grâce à un capteur éprouvé

Logitech ne prend pas de risques concernant les performances de sa G309. Et pour cause, la souris est dotée du déjà bien éprouvé capteur optique HERO 25K. Sur le papier, il peut monter jusqu’à une sensibilité de 25 600 DPI, tout en encaissant les accélérations de 40 g et avec une vitesse maximale de 400 IPS.

En pratique, ce capteur ne montre aucun signe de faiblesse et assure un suivi efficace sur un tapis. Nous n’avons constaté aucun problème particulier, que ce soit au niveau du suivi ou des éventuels décrochages. Cette affirmation s’applique également à la liaison LightSpeed qui fonctionne, elle aussi, impeccablement.

De fait, la G309 est une souris parfaitement taillée pour le jeu, et ce, même sur des titres exigeants tels que les FPS et MOBA. Si elle n’atteint évidemment le niveau de performance de certains modèles conçus pour l’esport, elle conviendra à l’écrasante majorité des joueurs.

Des fonctionnalités classiques

Lors du premier lancement de G Hub, suite logicielle permettant la personnalisation de la G309, l’utilisateur est accueilli par un diaporama présentant les principaux de la souris. Une petite touche spécifique à Logitech et toujours très appréciée ici.

La G309 ne révolutionne pas les choses en termes de fonctionnalités puisque G Hub se contente ici de l’essentiel, à savoir la personnalisation des différents boutons et de la sensibilité du capteur. Différents préréglages sont d’ailleurs disponibles pour adapter le comportement de la souris en fonction des différents jeux.

L’utilisateur conserve la possibilité de sauvegarder les réglages dans des profils qui pourront quant à eux être associés aux jeux et applications pour automatiser la bascule. G Hub ne va pas vraiment plus loin avec cette G309, si ce n’est la présence d’un réglage permettant de choisir le mode de fonctionnement des interrupteurs afin d’économiser légèrement la batterie.

Prix et disponibilité de la souris Logitech G309 LightSpeed

La souris Logitech G309 LightSpeed est disponible au prix conseillé de 90 euros.