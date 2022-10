Corsair nous propose une nouvelle version de sa souris sans fil Katar avec cette itération Elite Wireless qui accueille une batterie et un capteur optique très performant. Une nouvelle référence ?

La souris gamer Corsair Katar Elite Wireless a comme un air de déjà-vu puisqu’elle reprend le même design que le modèle qu’elle remplace. Cette souris sans fil relativement compacte se positionne comme une concurrente des Logitech G305 et Razer Orochi V2.

Par rapport à sa grande sœur, l’itération Elite Wireless dit au revoir aux piles et intègre une batterie rechargeable, une triple connectivité et l’excellent capteur Marksman. Cette nouvelle proposition est disponible au prix très compétitif de 80 euros.

Un design sans originalité, mais convaincant

Fondamentalement, la nouvelle Corsair Katar Elite Wireless ne presque rien en termes de design et d’ergonomie, par rapport à la version Pro. Ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose puisque le modèle précédent, sorti depuis plusieurs mois déjà, se montrait globalement convaincant sur ces deux points.

La forme de la souris reste inchangée et se compare logiquement à certaines concurrentes comme la G305 de Logitech. La coque est symétrique, relativement compacte et plutôt plate. Malgré cette symétrie, elle ne s’adressera qu’aux gauchers par l’absence de boutons supplémentaires sur la tranche droite.

Comme souvent, l’entièreté de la coque est composée de plastique dur. Celui revêtu sur le dessus ainsi que sur les boutons principaux est un peu trop glissant à notre goût et pourra légèrement entacher l’expérience pour les joueurs aux mains moites. Les tranches sont également en plastique, mais celui-ci est texturé avec un motif en triangle qui améliore le grip, et donc la préhension de la souris. L’assemblage de la souris n’est cependant pas exempt de défauts et quelques bruits de plastiques de sont entendre lors de la manipulation.

Grâce à sa forme simple et sa compacité, la Katar Elite Wireless sera parfaitement adaptée pour tous les styles de prise en main. La main se place très naturellement et rend la souris confortable pour la plupart des usages sans engendrer une quelconque fatigue durant de longues sessions d’utilisation. Seuls les utilisateurs avec de grandes mains pourront légèrement être contraints dans leur style de prise en main.

Les deux boutons principaux sont séparés du reste de la souris et procurent un clic réactif et assez audible. On notera ici la bonne idée de Corsair d’avoir légèrement creusé l’extrémité des boutons, permettant d’optimiser le placement des doigts malgré la relative finesse de ces boutons.

Le bouton de bascule entre les profils de sensibilité est toujours de la partie et se positionne juste derrière la molette. Celle-ci procure une expérience correcte avec des crans assez légèrement marqués et un clic réactif, bien qu’un peu dur à notre goût. Sur la tranche gauche, la Katar Elite Wireless accueille 2 boutons supplémentaires. Ces derniers tombent tout juste sous le pouce et profitent d’un clic marqué et réactif.

À la différence de la version précédente, cette nouvelle Katar sans fil fonctionne avec une batterie intégrée. Cela lui permet de gagner quelques grammes sur balance, avec seulement 69 g au total. De fait, elle dispose logiquement d’un port USB C pour la charge qui peut également être utilisé pour la liaison avec le PC.

Sous la souris, on dispose d’un commutateur à 3 positions qui permet de basculer entre les différents modes de fonctionnement. Les 3 patins en PTFE assurent une glisse excellente et une trappe est aussi de la partie pour y ranger le dongle USB lors du transport.

Malgré son poids plume, cette nouvelle Katar ne fait pas l’impasse sur l’éclairage RGB qui se cantonne ici au logo de la marque, situé sur son dos. De plus, on profite également d’une coque pleine, argument que n’ont pas forcément toutes les souris aussi légères.

Des fonctionnalités complètes

Le logiciel Corsair iCue est logiquement de la partie pour personnaliser tous les aspects de la Katar Elite Wireless. Commençons par les 6 boutons programmables qui pourront être réattribués avec les fonctions de notre choix parmi une large sélection. On retrouve, par exemple, des raccourcis clavier ou encore des macros enregistrables directement au sein de l’application.

L’unique zone lumineuse de la souris est par ailleurs personnalisable avec de nombreux effets, bien que cela ne revête que peu d’intérêt du fait de la discrétion de celle-ci. La sensibilité du capteur peut quant à elle être définie sur 5 paliers distincts et même un 6e si l’on compte le mode sniper.

En dehors du calibrage de surface, iCue propose d’autres options principalement liées à l’économie de la batterie et à la liaison sans fil. On peut ainsi personnaliser le délai de mise en veille de la souris, l’affichage d’une jauge de batterie dans la barre des tâches ou encore gérer l’appairage multipoint des périphériques compatibles.

Comme toujours, les réglages peuvent être enregistrés dans des profils à associer à nos jeux et applications. Corsair fait toujours la distinction entre les réglages « iCue » et les réglages « Matériel » qui pourront eux être sauvegardés sur la mémoire interne de la souris. Cette pirouette perdait de s’assurer que les réglages choisis fonctionneront même si iCue n’est pas lancé.

Une bonne autonomie associée à une triple connectivité

Une des principales nouveautés du modèle Elite est donc l’adoption d’une batterie en lieu et place d’une pile. L’autonomie proposée est très correcte avec une soixante d’heure annoncée par Corsair avec la liaison radio (et sans éclairage RGB). Cette autonomie se prolonge jusqu’à 110 heures en Bluetooth.

De notre côté, nous avons utilisé la souris quotidiennement pendant plus d’une semaine à raison de 3 à 4 heures d’utilisation chaque jour. La batterie était encore à moitié pleine à l’issue de cette semaine d’utilisation, ce qui semble confirmer les chiffres annoncés par Corsair.

La liaison sans fil n’a montré aucun signe de faiblesse durant nos tests. Comme toujours, aucune latence ne se fait ressentir et il est impossible de faire la différence avec une liaison filaire. En Bluetooth, la latence est logiquement plus importance et il faudra réserver cette liaison pour les usages bureautique.

Des performances de haut vol

La nouvelle itération de la Corsair Katar s’équipe du même capteur optique que la Sabre Pro que nous avions testée. Ce capteur est, sur le papier, très performant avec une sensibilité de 26 000 DPI, une définition de 650 IPS et le support d’accélération jusqu’à 50 G.

À l’usage, et comme sur la Sabre Pro, nous n’avons rien à redire sur ce capteur qui se montre efficace dans toutes les situations. La Katar Elite Wireless a été principalement testée sur des FPS et elle n’a montré aucun signe de faiblesse, offrant ainsi un suivi efficace et précis.

Au-delà du capteur qui, vous l’aurez, fait un sans-faute, cette Katar Elite Wireless marque des points grâce à ses boutons très réactifs et à sa légèreté. Utilisant une Orochi V2 de Razer au quotidien, nous avons été particulièrement séduits par l’expérience globale proposée par la nouvelle venue de Corsair.

Prix et date de sortie

La souris Corsair Katar Elite Wireless est disponible au prix conseillé de 80 euros.