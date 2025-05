Les Galaxy A15 et 16 gagnent une fonction iconique de Google

Samsung est en train de déployer One UI 7 sur ses Galaxy A15 et Galaxy 16, deux téléphones d’entrée de gamme qui y gagnent notamment une fameuse fonction d’IA.

Samsung Galaxy A16 5G // Source : Robin Wycke – Frandroid

Avec One UI 7, Samsung pousse sa nouvelle interface visuelle. On a droit à notamment des menus séparés pour les paramètres rapides et notifications. Le design des icônes a également évolué pour se moderniser. En termes de fonctions pures, en fonction des gammes de Galaxy, on a droit à plus ou moins de nouveautés.

Les Galaxy A15 et Galaxy A16 étant des produits d’appel placés sous les 250 euros, on est limité. Cependant, il faut noter qu’ils gagnent une fonction d’IA, le fameux Entourer pour Rechercher de Google. Initialement lancée sur les Galaxy S24 l’an dernier, cette toute première fonction d’intelligence artificielle s’est rapidement répandue sur tous les smartphones Android.

Dépassez l’ordinaire : la HUAWEI WATCH FIT 4 Pro est conçue pour relever tous les défis Cette montre ultra-fine et légère en titane et verre saphir permet une analyse professionnelle des sports d’extérieurs : cartes de golf intégrées, suivi d’itinéraires pour les sports nautiques, cartes de contour hors ligne pour le trail… Le tout jusqu’à 10 jours d’autonomie.

Pour rappel, du bout du doigt, on peut tracer avec elle un cercle autour d’une information qui nous intéresse afin qu’une recherche connexe soit effectuée.

Pour aller plus loin

Notre sélection des meilleurs smartphones pas chers à moins de 300 €

La Now Bar arrive sur l’entrée de gamme

Outre cela, on a aussi droit à la Now Bar qui apparaît sur l’écran verrouillé. Il s’agit d’une zone de notifications concernant les applications en cours, comme un suivi GPS ou un minuteur.

Cette mise à jour One UI 7 est en déploiement. Pour vérifier son apparition, vous pouvez vous rendre dans Paramètres > Mise à jour logicielle > Télécharger et installer.