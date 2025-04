Motorola abandonnerait une fonction iconique sur son Razr 60 Ultra

Le Razr 60 Ultra serait un smartphone pliable ultra puissant et autonome, mais sans téléobjectif.

Motorola Razr 60 Ultra // Source : Evan Blass

Avant de découvrir le Galaxy Z Flip 7 de Samsung, nous aurons l’occasion de mettre la main sur le Motorola Razr 60 Ultra, la vision pliable de Motorola.

Alors que son lancement semble imminent, prévu potentiellement pour fin avril 2025, le réputé leaker Evan Blass, en collaboration avec 91mobiles, nous donne déjà un aperçu précis de ce que Motorola prépare.

Si le design du Razr 60 Ultra ne devrait pas connaître de révolution majeure par rapport à son prédécesseur, le Razr 50 Ultra, les améliorations matérielles s’annoncent, elles, significatives.

Une puissance bondissante

La nouveauté la plus marquante se situe sous le capot. Le Razr 60 Ultra serait le premier smartphone pliable à intégrer le Snapdragon 8 Elite de Qualcomm, ce qui serait une nette amélioration par rapport au Snapdragon 8s Gen 3 qui équipait la génération précédente.

Pour épauler ce processeur, on trouverait jusqu’à 16 Go de RAM en LPDDR5X et 512 Go de stockage en UFS 4.0.

Une configuration ô combien plus performante que celle de la précédente génération qui s’était interdit d’utiliser le SoC le plus puissant du moment, plaçant ses performances un cran en-dessous de celles du Galaxy Z Flip 6.

Un écran plus grand et plus lumineux

L’écran principal interne gagnerait légèrement en taille, passant à 7 pouces (contre 6,9 pouces pour le Razr 50 Ultra). Il s’agirait d’une dalle AMOLED Super HD (1440p) offrant une large gamme de couleurs (120% DCI-P3), un taux de rafraîchissement élevé de 165 Hz (LTPO) et la prise en charge du HDR10+ et du Dolby Vision. Rien de nouveau sur ces technologie. Motorola améliorerait cependant significativement la luminosité de sa dalle avec une valeur en pic atteingnant 4500 nits contre 3000 nits sur le Razr 50 Ultra.

Motorola Razr 60 Ultra // Source : Evan Blass

L’écran externe, quant à lui, resterait un pOLED flexible LTPO AMOLED de 4 pouces. Il conserverait d’excellentes caractéristiques avec une couverture colorimétrique de 100% DCI-P3, le HDR10+, un taux de rafraîchissement de 165 Hz et une luminosité en pic également améliorée de 3000 nits (vs 2400 nits).

Un écran un peu plus grand et surtout beaucoup plus lumineux, voilà une promesse alléchante. Espérons que la calibration sera plus fine que sur le Razr 50 Ultra qui péchait un peu sur cette partie.

L’abandon du téléobjectif

Motorola revoit sa copie pour la partie photo. Le Razr 60 Ultra embarquerait un double module arrière composé d’un capteur principal de 50 MP avec stabilisation optique (OIS) et ouverture f/1.8, et d’un capteur ultra grand-angle de 50 MP faisant également office de macro.

Gros revirement par rapport au Razr 50 Ultra qui proposait un téléobjectif de 50 MP, élément largement différenciant face aux Z Flip de Samsung. Vous étiez nombreux à nous indiquer préférer un téléobjectif à un ultra grand-angle et c’est aussi mon cas. Si c’est avéré, ce serait intéressant de connaître les motivations de Motorola sur un tel changement.

À l’avant, la caméra selfie ferait un bond significatif, passant à 50 MP, contre 32 MP sur le modèle précédent.

Une batterie agrandie

L’autonomie, souvent un point sensible sur les pliables, serait renforcée grâce à une batterie de 4700 mAh, une capacité bien supérieure aux 4000 mAh du Razr 50 Ultra.

La charge serait également plus rapide avec la technologie TurboPower filaire de 68W et une charge sans fil de 30W, contre 44W et 15W respectivement pour le modèle de 2024.

Des innovations qui se payent cher

Le Razr 60 Ultra tournerait sous Android 15 et proposerait une connectivité complète (Dual SIM, 5G, Wi-Fi 6E/7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS). Il pèserait 199 grammes et serait disponible en plusieurs coloris (rouge, vert, bois, noir et rose).

Côté prix, une fuite évoque un tarif européen avoisinant les 1346,90 € pour la version 12 Go / 512 Go. Ce serait le prix à payer pour s’offrir le Snapdragon 8 Elite, mais de fait le Razr 60 Ultra ne serait plus une option plus abordable face au Galaxy Z Flip.

Reste à voir comment ces spécifications se traduiront en usage réel, notamment concernant la gestion thermique du puissant Snapdragon 8 Elite, et si l’absence de téléobjectif ne sera pas un frein pour les amateurs de photographie. Une chose est sûre : Motorola entend toujours jouer un premier rôle sur le segment haut de gamme des smartphones pliables.