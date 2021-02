Xiaomi RedmiBook Pro : des PC performants et élégants, annoncés à un tarif agressif

Xiaomi a dévoilé les RedmiBook Pro 14 ou 15. Une gamme de PC portables performants à un tarif annoncé agressif.

Redmi n’était au départ qu’une simple gamme parmi les nombreux smartphones de Xiaomi, mais elle est devenue bien plus importante ces dernières années.

C’est désormais une marque à part entière avec une grande variété de produits : des smartphones toujours, mais aussi des écouteurs true wireless, un téléviseur qui semble parfait pour les gamers, et des PC portables.

Redmi a justement présenté un tout nouveau PC aujourd’hui en Chine : le RedmiBook Pro. La marque s’est clairement inspirée de son savoir-faire dans les smartphones, avec de bonnes idées.

Un écran 90 Hz peu commun, mais malin

On pense notamment à l’utilisation d’un écran à 90 Hz sur la version 15 pouces du produit. Cette fréquence d’affichage est peu commune sur les ordinateurs. On a en général du 60 Hz pour la grande majorité du marché, et du 120 ou 144 Hz pour les PC « gaming ».

Ici, Xiaomi a bien compris qu’une plus haute fréquence était également appréciable pour de la simple navigation web par exemple, et propose un écran 90 Hz qui remplira très bien cette mission, comme c’est le cas sur de nombreux smartphones.

L’écran de 14 ou 15 pouces, que l’on imagine être LCD IPS, proposera une définition de 2,5K et 3,2K, que l’on devine être des termes marketing désignant du 2560 x 1440 et du 3200 x 1800 pixels.

Processeur haute performance

Sous le capot, on retrouve un processeur Intel Core H35 de 11e génération. C’est la gamme de processeurs haute performance d’Intel présentée au CES 2021.

Cela permet au PC de proposer un connecteur Thunderbolt 4, en plus d’un port USB-C 3.2, d’un port HDMI, un port jack et deux ports USB-A.

Le châssis entièrement en aluminium intègre un bouton d’alimentation doublé d’un lecteur d’empreinte, ainsi qu’un large touchpad.

Le PC tourne sous Windows 10, avec un logiciel MIUI+ pour gérer la synchronisation avec un smartphone Xiaomi.

Un tarif défiant toute concurrence

Le RedmiBook Pro sera proposé à partir de 4499 yuans, soit 570 euros HT environ, à partir du 4 mars. C’est donc un tarif particulièrement agressif compte tenu de la fiche technique du produit.

Malheureusement, il est peu probable que ce PC voit le jour dans l’hexagone. À ce jour, Xiaomi n’a commercialisé aucun de ses ordinateurs en France.