Xiaomi annonce en Chine ses Redmi AirDots 2, toujours à moins de 15 euros

Toujours attaché à proposer des produits au meilleur prix, Xiaomi renouvelle ses Redmi AirDots. Annoncés en Chine, et lancés tout d'abord par le biais d'une campagne de financement participatif, les Redmi AirDots 2 arriveront sur le marché à 99 yuans... soit l'équivalent d'à peine plus de 12 euros.

Lancés l’année dernière en mars et écoulés à 3 millions d’exemplaires, les Xiaomi Redmi AirDots se trouvent des successeurs. Annoncés en Chine au prix de 99 yuans, soit un peu plus de 12 euros hors taxes, les Redmi AirDots 2 sont basés sur la même recette, mais avec tout de même quelques perfectionnements technologiques hérités en partie des récents Redmi AirDots S, lancés pour leur part en avril dernier.

Avec ces nouveaux écouteurs, Xiaomi cherche à proposer un rapport expérience / prix imbattable. Il s’agira en effet, à nouveau, d’une des paires d’écouteurs True Wireless les moins coûteuses du marché. Et pour cause, ils sont encore moins chers que les AirDots 2 SE, présentés récemment.

Réduction de bruit lors des appels, Bluetooth 5 et 4 heures d’autonomie

Au rayon des nouveautés proposées par ces Redmi AirDots 2, Xiaomi évoque notamment le passage au Bluetooth 5.0 (en lieu et place du Bluetooth 4.2 proposé avec les Redmi Airdots de première génération), mais aussi l’apparition d’une technologie permettant une réduction du bruit ambiant durant les appels. Il ne s’agit néanmoins pas d’un système de suppression de bruit actif comme sur des écouteurs plus haut de gamme.

Ces écouteurs devraient permettre une meilleure expérience sonore, d’après Xiaomi, avec des aigus plus puissants et des médiums et basses plus subtiles. Chaque écouteur pèse seulement 4,2 grammes. La paire devrait donc rester agréable à porter sur le long terme (elle sera par ailleurs fournie avec trois jeux d’embouts en silicone). Coté autonomie, on nous promet 4 heures d’écoute en continu et jusqu’à 12 heures de batterie pour le boîtier. Notons enfin la présence de commandes tactiles, qui permettront de changer de morceau ou encore de déclencher l’assistant personnel XiaoAI avec deux tapotements.

Les Redmi AirDots 2 arriveront d’abord en Chine au moyen d’une campagne de financement participatif débutant ce 22 juillet, et à un tarif préférentiel de 79 yuans (un peu moins de 10 euros) pour les backers. Leur tarif définitif sera bien de 99 yuans (environ 12 euros). Selon toute logique, ces écouteurs devraient réussir à se frayer un chemin jusqu’en France, mais il faudra certainement compter sur une petite augmentation de prix pour éponger les frais de logistique supplémentaires..