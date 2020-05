Xiaomi annonce les AirDots 2 SE, ses nouveaux écouteurs true wireless à petit prix

Xiaomi vient de dévoiler les AirDots 2 SE en Chine. Deux fois moins chers que les AirDots 2S, ces nouveaux écouteurs true wireless vont à l’essentiel.

À première vue rien ne distingue les AirDots 2 SE des AirDots 2 S. Même design, même boîtier, leur allure de AirPods à la sauce Xiaomi répond aux standards de 2020.

Chaque écouteur pèse 4,7 g (48 g pour le boîtier) et intègre des touches de contrôle de la musique dans la tige. Ils détectent aussi lorsqu’on les porte et désactivent automatiquement la musique lorsqu’on les retire. Pas d’annulation de bruit active pour ces AirDots 2 SE mais tout de même une réduction passive bienvenue.

Grâce à l’intégration de deux micros, Xiaomi promet des conversations claires comme de l’eau de roche. Enfin, ces nouveaux écouteurs profitent d’une parfaite intégration avec les smartphones du constructeur. L’appairage par exemple est comparable à celle des AirPods avec l’iPhone.

Quelque sacrifices sur l’audio

Pour contenir les coûts et ne pas cannibaliser les AirDots 2S, Xiaomi a donc fait quelques sacrifices techniques. Le premier (et non des moindres) concerne la qualité audio. Les AirDots 2 SE ne prennent pas en charge le codec LHDC (haute définition) et doivent donc se contenter du AAC. Si les deux écouteurs se connectent bien indépendamment au smartphone, le lien se fait par Bluetooth 5.0 et non 5.1.

Xiaomi promet 5 heures d’écoute continue et jusqu’à 20 heures en rechargeant les écouteurs dans le boîtier. Le constructeur sacrifie la recharge sans fil. Vous devrez donc vous contenter d’une recharge en USB-C. Comptez 1h30 pour une charge complète annonce Xiaomi.

Les AirDots 2 SE sont disponibles en précommandes en Chine au prix de 170 CNY soit environ 22 euros. Les livraisons débuteront le 19 mai. Contacté par la rédaction, Xiaomi France n’a aucune information à communiquer pour le moment sur le prix et la date de sortie dans l’Hexagone. Vous l’aurez compris, les AirDots 2 SE ne s’adressent pas à un public de mélomanes. Comme les AirDots S, leur petit prix pourrait séduire celles et ceux qui recherchent des écouteurs true wireless élégants et suffisamment confortables pour une utilisation quotidienne, notamment sur les trajets maison-travail.