CES 2020 : Audio-Technica lance des concurrents des AirPods Pro

À l'occasion du CES 2020, le japonais Audio-Technica a présenté ses nouveau ATH-ANC300TW, des écouteurs true wireless à réduction de bruit qui viennent faire face aux AirPods Pro d'Apple et aux WF-1000XM3 de Sony.

Il y a deux ans au CES, on a vu arriver de plus en plus d’écouteurs considérés comme true wireless, c’est-à-dire sans aucun câble. Depuis, le format est devenu bien connu et s’est popularisé chez tous les constructeurs. Pour cette année au CES 2020, c’est une nouvelle tendance qui a pris pied, celle des écouteurs true wireless à réduction de bruit.

On avait certes quelques modèles lancés précédemment comme les AirPods Pro d’Apple, les WF-1000XM3 de Sony ou les Freebuds 3 de Huawei, mais le nombre de modèles s’est multiplié cette année à l’occasion du CES de Las Vegas. Panasonic et Technics ont ainsi lancé leurs propres versions, mais c’est aussi le cas d’Audio-Technica. Le constructeur japonais a ainsi profité du salon de Las Vegas pour dévoiler ses ATH-ANC300TW.

Derrière ce nom barbare, on retrouve en fait une paire d’écouteurs intra-auriculaires sans aucun câble et compatibles Bluetooth 5. Les Audio-Technica ATH-ANC300TW sont également compatibles avec le codec aptX et peuvent être appairés à plusieurs appareils. Les écouteurs proposent par ailleurs une autonomie de 4,5 heures, avec 13,5 heures supplémentaires grâce au boîtier de recharge. Pour les contrôles, les écouteurs disposent de surfaces tactiles directement sur le côté. Ils sont par ailleurs dotés de transducteur — des haut-parleurs pour écouteurs — de 5,8 mm de diamètre et sont fournis avec quatre tailles d’embouts différents.

Mais ce qui va nous intéresser le plus est la réduction de bruit active proposée par les écouteurs d’Audio-Technica. Le constructeur japonais a ainsi intégré trois réglages différents : avion, en déplacement ou bureau/lieu d’étude. Pour analyser le bruit ambiant, chaque écouteur est équipé de deux microphones externes dédiés. Enfin, Audio-Technica a également prévu un mode transparence qui peut s’activer en appuyant le boîtier de recharge.

Les Audio-Technica ATH-ANC300TW seront lancés en France au mois de mai prochain. Ils seront commercialisés au tarif de 249 euros.