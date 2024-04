Ce smartphone est en bois et je l’aime bien pour ça

Parmi les déclinaisons du Motorola Edge 50 Ultra, il y en a un en bois. Une idée originale et réussie.

Un smartphone en bois. En ces simples termes, on pourrait croire qu’il s’agit de quelque chose de négatif. Personne n’aime les langues de bois ou les chèques en bois. Mais pour ce smartphone, c’est un point positif.

Je vous parle ici du Motorola Edge 50 Ultra tout récemment annoncé. Un smartphone à près de 1000 euros qui veut faire ses preuves sur le haut de gamme. Et pour marquer le coup visuellement, l’une des déclinaisons du téléphone possède un revêtement en bois. En partie, du moins.

Un smartphone en bois qui résiste à l’eau

Ce modèle représente un challenge particulier. L’Edge 50 Ultra est étanche (certification IP68). Or, je ne vais pas vous faire un dessin : le bois n’apprécie pas beaucoup l’eau.

Pour ne pas compromettre la durabilité de l’appareil, la couche de bois à l’arrière du téléphone est protégée par différentes strates de résine garantissant sa résistance à l’eau. Un porte-parole de Motorola nous explique que ce n’est pas vraiment là que se trouve la complexité de la fabrication.

La vraie difficulté était de réussir, malgré les couches de résine, à garder un toucher proche de celui du bois sur la surface arrière du Motorola Edge 50 Ultra. Il a fallu trouver les bons matériaux et le bon procédé pour y arriver.

Une originalité bienvenue

À mon sens, la mission est réussie. En plus de bel et bien avoir l’aspect d’une sorte de parquet, le téléphone en a aussi le toucher. Attention, on n’a pas affaire au plus noble des bois qui viendrait transcender nos sens.

Toutefois, j’ai apprécié retrouver la sensation étrangement satisfaisante d’un joli parquet à la maison sur un téléphone. En plus d’être réussi, c’est surtout original.

Plutôt que de se contenter de formules classiques vues et revues, on a ici droit à une touche un peu plus fun qui n’est pas de refus.

NB. Notre journaliste Omar Belkaab était présent à Marrakech dans le cadre d’un voyage organisé par Motorola pour découvrir les produits de la marque.