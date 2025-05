Ça se précise, l’écran dorsal du Galaxy Z Flip 7 serait (nettement) plus grand

Des fichiers d’animation découverts dans OneUI 8.0 nous renseignent précisément sur la taille de l’écran dorsal du futur Galaxy Z Flip 7. La différence par rapport à celui du Z Flip 6 serait tout à fait substantielle.

L’écran dorsal du Samsung Galaxy Z Flip 6, pour illustration // Source : Robin Wycke pour Frandroid

L’écran arrière du Galaxy Z Flip aura décidément parcouru un long chemin. De la simple « bulle » vouée aux notifications sur le premier Z Flip, à l’écran (quasi) intégral du dernier Z Flip 6, cet écran dorsal va encore évoluer sur le futur Z Flip 7.

Attendu quelque part en juillet, le nouveau smartphone pliant de Samsung devrait en effet adopter une dalle AMOLED couvrant intégralement la moitié supérieure de la face arrière : de la pliure jusqu’au sommet du châssis, en englobant au passage les deux capteurs photo arrières de l’appareil.

Samsung inspiré… par Motorola

C’est en tout cas ce que suggèrent des fichiers d’animation découverts dans OneUI 8.0 par le site spécialisé Android Authority. On y découvre, schématiquement, la face arrière du Z Flip 7, ornée d’un écran bord-à-bord proche de ce que propose depuis peu le Motorola RAZR 60 Ultra.

ScreenshotSource : Android Authority Source : Android Authority

Cette image tend à confirmer de précédentes rumeurs qui prédisaient justement l’arrivée d’une dalle OLED arrière de 4 pouces sur le nouveau Galaxy Z Flip 7. D’autres informations parues récemment suggèrent en outre que l’appareil disposerait également d’un écran principal plus grand lui aussi (6,85 pouces), et de bordures plus fines (1,2 mm).

En parallèle, on apprenait il y a peu que le Z Flip 7 disposera vraisemblablement d’une batterie de 4300 mAh environ, et d’un processeur Snapdragon 8 Elite.

En compagnie de son grand-frère le Galaxy Z Fold 7, ce nouveau Z Flip 7 serait par ailleurs le premier smartphone Samsung à accueillir la nouvelle surcouche OneUI 8.0 évoquée plus haut. Il offrirait enfin jusqu’à 7 ans de mises à jour logicielles.