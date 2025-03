À -40 %, cette bonne alternative au Galaxy Z Flip 6 devient nettement plus intéressante

Le Motorola Rarz 50 Ultra est un vrai régal à utiliser au quotidien avec son grand écran externe et son format compact. Ce smartphone à clapet est une bonne alternative à Samsung, et devient bien moins cher après 500 euros de remise.

Le Motorola Razr 50 Ultra // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Samsung a vu de nombreux concurrents émerger sur le marché des téléphones pliants. Motorola par exemple, propose une belle alternative au Galaxy Z Flip de Samsung. Avec son Razr 50 Ultra, il se met au niveau de Samsung. Il a réussi à pousser plus loin le concept du téléphone à clapet, jusqu’à être tout aussi intéressant que le pionner de ce secteur. Son prix est encore plus intéressant avec cette remise de près de 500 euros de remise.

Le Motorola Razr 50 Ultra plaît pour…

La taille de l’écran externe et toutes ses utilisations

Les performances en général, il ne mise pas tout sur son look

Ses bonnes prestations photos

Lancé à 1 199 euros, le Motorola Razr 50 Ultra est actuellement en promotion à 706,13 euros chez pccomponentes.

Un double écran qui en jette

Deux écrans : c’est ce que propose le Motorola Razr 50 Ultra, un smartphone pliable qui se classe parmi les haut de gamme. L’écran interne fait 6,9″ et affiche de la FHD+ avec une fréquence de rafraîchissement adaptative de 1 Hz à 165 Hz, avec une belle compatibilité HDR10+. L’écran externe, lui, est une dalle de 4″ qui peut aussi aller jusqu’à 165 Hz au besoin.

L’écran externe n’est pas là que pour afficher l’heure : il est compatible avec toutes les apps de votre smartphone. Vous pouvez donc utiliser votre téléphone comme d’habitude, sans l’ouvrir. Par contre, le panneau n’est limité qu’à 4 applications, alors il va falloir faire un choix sur celles que vous utilisez le plus. Enfin, juste pour le style, vous pouvez décrocher/raccrocher lors de vos appels en ouvrant/fermant le smartphone.

Des performances loin d’être à la ramasse

Le Motorola Razr 50 Ultra ne se contente pas d’avoir une belle gueule, il se donne les moyens de ses ambitions. Avec un processeur Snapdragon 8s Gen 3 (à ne pas confondre avec le Snapdragon 8 Gen 3), que vous retrouvez par exemple dans le Honor 200 Pro ou le Xiaomi Poco F6, il est accompagné de 12 Go de RAM et de 512 Go de mémoire, de quoi faire tourner les apps et jeux 3D les plus puissants sans broncher.

Même côté photo, il est solide sur ses appuis, avec deux capteurs de 50 Mpx qui peuvent filmer en 4K@60 fps. La batterie peut sembler faiblarde, puisqu’elle fait 4 000 mAh et promet une journée d’autonomie (avec charge rapide 45W), ce qui reste correct pour un smartphone de ce type. C’est juste dommage que Motorola n’assure pas un suivi plus long que seulement trois ans.

