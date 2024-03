Test du MSI Titan 18 HX : un monstre, dans tous les sens du terme

Lorsque l’on pense « PC portable », on a toujours tendance à imaginer des ultrabooks. Pourtant, dans cette catégorie, nous trouvons aujourd’hui bien des concepts tous très différents, y compris des machines qui sont plus « transportables » qu’elles ne sont réellement portables. Le MSI Titan 18 HX en fait partie. À bien des égards, nous sommes bien plus devant ce que l’on appellerait un « all in one » qu’un PC portable. Et grâce à cela, MSI peut s’en donner à cœur joie pour fournir de la puissance telle qu’on en voit rarement dans cette catégorie.

MSI Titan 18 HX A14V Fiche technique

Modèle MSI Titan 18 HX A14V Dimensions 404 mm x 32,05 mm Définition 3840 x 2400 pixels Technologie d'affichage LCD Écran tactile Non Processeur (CPU) Core i9-14900HX Puce graphique (GPU) NVIDIA GeForce RTX 4080 Mémoire vive (RAM) 32 Go Mémoire interne 2048 Go Système d'exploitation (OS) Microsoft Windows 11 Pro Poids 3600 grammes Profondeur 307,5 mm Fiche produit

La machine est prêtée par MSI pour ce test.

MSI Titan 18 HX A14V Design

Comme dit en introduction, la définition de « PC portable » doit être un peu modulée ici. Le MSI Titan 18 HX est un véritable monstre de 3,6 kilogrammes pour une diagonale de 18 pouces et des dimensions de 40,4 x 30,75 x 3,2 centimètres. Autour dire que vous ne vous amuserez jamais à le transporter nonchalamment dans n’importe quel sac. Il s’agit plutôt d’un PC que l’on est capable de porter vers le bureau duquel il ne bougera jamais par la suite. Un all-in-one, en somme, relatif aux iMac plus que MacBook.

Ce n’est pas un mal, simplement une catégorie différente. Cela n’empêche pas son châssis d’arborer des finitions haut de gamme en alliage de magnésium et d’aluminium, avec un design bicolore qui lui donne un certain charme. Certaines parties, comme le renfort clair à l’arrière du PC, paraissent cependant bien plus légère et moins premium que les autres. Mais le MSI Titan 18 HX n’en reste pas moins aussi imposant qu’il est impressionnant.

Clavier et pavé tactile

La partie clavier est probablement celle qui plaira le plus aux potentiels acheteurs, puisque nous sommes ici sur un clavier mécanique avec des switchs Cherry MX Low Profile. Relativement silencieux et précis, ils sont très agréables à utiliser, même si leur relative mollesse pourra réclamer un certain temps d’adaptation à qui a l’habitude de claviers plus rigides.

Le plus fun reste cependant son très large pavé tactile intégralement éclairé, qui est un plaisir à utiliser au quotidien et qui pourra être personnalisé à loisir. Si vous aimez le RGB, vous vous ferez plaisir sur le MSI Titan 18 HX.

On apprécie ici particulièrement le fait que MSI soigne la partie clavier. Ce n’est pas forcément donné sur les configurations plus typées all-in-one, qui ont la fâcheuse tendance de partir du principe que vous aurez un clavier externe de toute manière. Ici, on peut jouer de longues heures sans subir les traits plus négatifs des PC portables en termes de réactivité.

Connectique

Au dos de l’appareil, on retrouve le port d’alimentation propriétaire, un port HDMI 2.1, et un port Ethernet. À droite, nous avons le droit à deux ports USB-C Thunderbolt 4, un port USB A 3.2 Gen 2, et un combo jack. À gauche, nous retrouvons un second port USB A 3.2 Gen 2 ainsi qu’un lecteur de cartes SD plein format.

C’est bien simple : il ne manque rien, tout simplement. On aurait peut-être apprécié la présence de ports USB à l’arrière, pour cacher quelques fils disgracieux dans un setup plus sédentaire, mais il est difficile de rechigner face à la configuration du MSI Titan 18 HX.

Webcam

Côté webcam, rien de très transcendant. Nous sommes sur un capteur 1080p plutôt classique, qui couplé à un capteur infrarouge permet d’utiliser la reconnaissance faciale de Windows Hello. Sorti de ça, les couleurs rendues sont un peu ternes et l’image est quelque peu bruitée. Donc, comme toujours finalement, on s’en contentera pour de la visioconférence, sans s’imaginer faire grand-chose de plus.

MSI Titan 18 HX A14V Écran

Le MSI Titan 18 HX profite d’une dalle Mini LED de 18 pouces de diagonale supportant une définition maximale de 3840 x 2400 pixels, soit un ratio 16:10. Elle permet de profiter d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Sous notre sonde et avec le logiciel DisplayCal, nous pouvons observer qu’elle couvre 119% de l’espace DCI-P3 pour 168% de l’espace sRGB. Mais c’est surtout sa luminosité maximale qui nous ravit : pas moins de 906 cd/m², ce qui la garantit lisible en tout temps et lui permet de profiter pleinement des contenus HDR. L’avantage du Mini LED est bien là.

Nous retrouvons autrement, en mode DCI-P3, une température de couleurs moyenne de 7569K, soit bien trop froide, pour un Delta E00 moyen de 1,96 satisfaisant avec un écart maximal de seulement 3,84 sur les tons bleu ciel. On aurait apprécié un réglage plus fin, mais le MSI Titan 18 HX n’est pas décevant pour autant, surtout en considérant sa luminosité maximale.

MSI Titan 18 HX A14V Logiciel

Au centre de la gestion de l’ordinateur, nous retrouvons comme toujours le logiciel MSI Center. Ce dernier est toujours aussi plaisant à utiliser, et permet de personnaliser proprement les performances de son ordinateur tout autant que de faire confiance à l’intelligence artificielle pour gérer en temps réel ses modes.

Ère 2024 de l’intelligence artificielle oblige, nous retrouvons également un autre logiciel préinstallé gratuitement sur la configuration : AI Artist. De quoi générer aisément des images de toute pièce, en prime de pouvoir importer des styles et des plugins provenant de la plupart des plateformes libres. L’attention est sympathique, même si on aurait préféré ne pas avoir à subir la présence de logiciels publicitaires comme l’antivirus Norton.

MSI Titan 18 HX A14V Performances

Notre configuration de test pour le MSI Titan 18 HX pousse tout à fond. L’ordinateur est centré autour du Intel Core i90-14900HX, un SoC de 24 cœurs — 8 Performances et 16 Efficients — pour 32 threads pouvant turbo jusqu’à 5,8 GHz. Il est couplé à pas moins de 128 Go de RAM DDR5, et une partie graphique NVIDIA GeForce RTX 4090 mobile à son TGP maximal de 175W. La technologie MSI OverBoost vient même offrir 270W complets au couple CPU et GPU, pour qu’aucun sacrifice de performance ne soit à déplorer.

Enfin, nous retrouvons un stockage de 4 To provenant de deux SSD NVMe PCIe 4.0 réglés en RAID 0. Notez que le MSI Titan 18 HX dispose de trois emplacements de stockage M.2 : un PCIe Gen 5, et deux PCIe Gen 4.

Benchmarks

Tout à fond, c’est bien le mot d’ordre. Sur notre test de 10min de Cinebench R23, nous retrouvons un score en multi cœur de 31 152 points pour 2137 points en single core ; c’est essentiellement les performances d’un Ryzen 9 7950X desktop. Cela correspond à des scores de 1679 points en multi core et 122 points en single core sous la version 2024, pour un résultat final à 8400 points sous PCMark 10. Tout simplement le haut du panier dans le milieu mobile.

Côté GPU, la RTX 4090 montre que les versions mobiles de NVIDIA peuvent aussi envoyer du lourd. Avec un score de 22641 points sous Cinebench 2024, elle se situe en puissance brute entre la 4070 SUPER et la 4070 Ti SUPER de bureau. Ses 5 821 points sous Speed Way, 14 372 points sous Port Royal et 10 978 points sous Time Spy Extreme soutiennent cette conclusion.

Pourquoi s’embêter avec un NPU quand on a un GPU NVIDIA à bord ? Les performances sur les calculs d’inférence du PC sont tout simplement excellentes, à des lieux de ce que propose la grande majorité des PC portables modernes.

Et sur le stockage, la solution en RAID0 de MSI tient bien ses promesses. Les 4 To de stockage nous offrent 12 992 MB/s en lecture séquentielle pour 10 703 points en écriture séquentielle.

En jeu

On reste agréablement surpris par les performances de la RTX 4090 mobile sur la définition native de l’appareil. Si la carte n’est pas particulièrement adaptée à la 4K, elle n’en offre pas moins des performances jouables qui se transformeront en des performances exceptionnelles une fois passé à une définition plus sobre comme le QHD ou le Full HD. Le DLSS aide toujours autant les jeux à trouver une certaine fluidité même dans les pires conditions.

Pour les créatifs

Pas de grandes observations à faire sur ce point non plus, puisqu’il s’agit tout simplement des meilleurs scores constatés sur un PC portable pour le traitement photo et vidéo sur la suite Adobe.

Refroidissement et bruit

Bonne surprise ici aussi : le point le plus chaud relevé est à 55°C, ce qui est le « commun » des PC portables gamers. Par contre, il faut avouer que le MSI Titan 18 HX n’hésite pas à faire du bruit quand il en a besoin, et ce, particulièrement en jeu. Les ventilateurs sont bien audibles, et jouer au casque sera notre recommandation. Les performances restent cependant stables sur les sessions.

MSI Titan 18 HX A14V Autonomie

Le MSI Titan 18 HX s’équipe d’une large batterie de 99,9 Wh, soit le maximum autorisé dans les avions, avec un bloc d’alimentation propriétaire de pas moins de 400W. Vous pourrez également profiter de la compatibilité Power Delivery de l’un des ports USB-C pour recharger en cas de coup dur votre PC, mais ce dernier aura bien besoin de son alimentation d’origine pour fournir toute sa puissance.

Doit-on vraiment le souligner ? L’autonomie est loin d’être le point fort du MSI Titan 18 HX. Il n’y a pas de miracle avec une telle configuration : nous retrouvons entre 1 et 2 heures d’usage bureautique avant qu’il ne nous dise adieu. Rien d’étonnant donc pour un format qui se veut plus remplacer une configuration complète qu’être véritablement portable.

MSI Titan 18 HX A14V Prix et disponibilité

Le MSI Titan 18 HX est d’ores et déjà disponible en France, au prix de départ de 5 199 euros. La configuration que nous avons testée vous réclamera pas moins de 6 899 euros.