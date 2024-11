6 applications gratuites pour occuper vos enfants les jours de pluie

L’hiver et les jours de pluie arrivent à grands pas, ou sont déjà là pour certains… Si vous avez déjà mis le chauffage et que vous n’avez plus d’idée pour occuper vos enfants, voici une sélection d’applications intelligentes qui les distrairont.

Après l’atelier dessin, les jeux de société et la confection de gâteaux, vous ne savez plus comment occuper les enfants pendant les journées pluvieuses. Vous n’avez pas non plus envie de les voir scotchés à leur smartphone ou tablette toute la journée et pourtant, ils n’arrêtent pas de vous réclamer des écrans. Pourquoi ne pas mêler l’utile à l’agréable, grâce à cette sélection de 6 applications ludiques et intelligentes.

Des activités numériques ludiques et intelligentes avec GCompris

GCompris est une application 100 % gratuite, libre et sans publicité qui propose différentes activités éducatives aux enfants de 2 à 10 ans. La plateforme propose de nombreux mini-jeux thématiques qui s’adaptent en fonction de l’âge de l’enfant : logique, beaux-arts, musique, expérimentation, histoire, géographie, numération, arithmétique, mesures, lettres, mots, vocabulaire, etc.

Elles permettent ainsi d’approfondir des connaissances, de découvrir de nouvelles notions, de tester la logique, de faire travailler la mémoire, sans même que l’enfant s’en aperçoive.

GCompris Télécharger gratuitement

Programmer en s’amusant avec Scratch et ScratchJr

Scratch, pour les jeunes de 8 à 16 ans, et ScratchJr, pour les moins de 8 ans, est une plateforme d’apprentissage de la programmation et du développement informatique. Elle leur permet de concevoir des histoires interactives, des jeux vidéo et du déplacement de “robot” virtuel, à partir d’un simple glisser-déposer de blocs.

Ils peuvent ainsi créer des histoires animées avec des personnages, des décors et des sons qu’ils auront personnalisés et dont ils auront programmé les actions, les déplacements et les dialogues.

Pour Scratch, les adolescents pourront également être confrontés à des problèmes plus complexes à résoudre, mais profiteront aussi d’un espace collaboratif en ligne, dans lequel ils auront la possibilité de partager leurs créations.

Scratch Télécharger gratuitement

ScratchJr Télécharger gratuitement

Apprendre une langue en chansons avec Lirica

Vos enfants aiment la musique et vous avez envie qu’ils travaillent aussi leur anglais ? Lirica vous permet d’associer ces 2 souhaits en une seule application. Elle offre ainsi la possibilité à ses utilisateurs d’apprendre l’anglais à travers des chansons anglo-saxonnes.

Les chansons offrent un rythme, une mélodie et une histoire, qui facilitent l’apprentissage de la langue. Ils peuvent ainsi chanter et mémoriser des paroles, travailler la prononciation et le vocabulaire sans s’en rendre compte.

Lirica – Apprends l’anglais Télécharger gratuitement

Écouter des histoires et jouer avec Applaydu

Applaydu offre une large gamme d’activités ludiques et interactives, spécialement conçues pour éveiller la créativité et la curiosité des enfants. À travers des îles thématiques, les enfants peuvent inventer leurs propres histoires, prendre soin d’animaux virtuels, apprendre à préserver l’environnement, explorer des mondes en réalité augmentée et bien d’autres expériences.

L’application favorise le développement de compétences clés telles que la logique, la résolution de problèmes, la mémoire, la concentration, la coordination et la créativité. Pour les plus jeunes, Applaydu propose aussi d’écouter des histoires, idéal pendant un temps calme.

Applaydu Télécharger gratuitement

Apprendre à jouer d’un instrument avec Piano kids

Pourquoi ne pas essayer de développer la sensibilité musicale de vos enfants avec une application d’instruments de musique ? Piano Kids peut répondre à vos attentes, et contrairement à ce que son titre laisse penser, cette application n’est pas centrée uniquement sur le piano. Les enfants peuvent y tester plusieurs types d’instruments, jouer des chansons, découvrir des sons et développer leur créativité musicale.

Elle fait également appel à leur mémoire en mémorisant des suites de sons à reproduire et à leurs capacités sensorielles pour composer leurs propres morceaux. Ils peuvent même écouter et reproduire des chansons populaires en suivant les notes à l’écran.

Piano Kids Télécharger gratuitement

Construire avec Block Craft 3D

Votre enfant a l’âme d’un bâtisseur ? Il remplit la maison de Kapla et construit toutes sortes de structures avec des Lego ? Ouvrez-lui les portes de la construction en 3 dimensions avec Block Craft 3D. Il pourra concevoir des bâtiments, des villes, des villages, mais aussi des meubles et toutes sortes d’accessoires. De nombreuses options de personnalisation sont disponibles et un espace collaboratif lui permet de partager ses créations et de découvrir ce que d’autres ont pu imaginer. Et pour renforcer le côté ludique, il pourra aussi interagir avec le vivant en adoptant des animaux de compagnie, qu’il s’agisse de chiens ou d’éléphants, mais aussi de dragons.