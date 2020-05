Les meilleurs jeux de société sur smartphones et tablettes pour la famille ou entre amis

Découvrez notre sélection des meilleurs jeux de société disponibles sur Android et iOS pour que vous puissiez vous amuser en famille sur vos smartphones et tablettes.

Une bonne partie de jeu de société permet de faire passer le temps tout en s’amusant. Hélas, on n’a pas toujours ce qu’il faut à la maison, à part de vieilles boîtes de Monopoly ou de Cluedo au fond d’un placard que personne n’a ouvert depuis des lustres. Heureusement, sur vos smartphones ou tablettes — Android ou iOS — vous avez accès à une panoplie de titres qui ne demandent qu’à être découverts.

Voici donc une petite sélection des meilleurs jeux de société sur smartphones et tablettes pour jouer en famille ou éventuellement avec des amis à distance.

7 Wonders et 7 Wonders Duel

7 Wonders est l’un des jeux de société les plus amusants (et parfois frustrants) qui puisse exister. Une fois qu’elles sont maîtrisées, les règles paraissent simples. Toutefois, les expliquer à un néophyte n’est pas forcément chose aisée. Vous devez construire votre cité en utilisant les cartes à votre disposition. Lesdites cartes permettent d’élever des bâtiments pour marquer des points, gagner de l’argent, obtenir des ressources (pierre, bois…), renforcer votre armée ou obtenir des bonus en tout genre. Vous pouvez aussi construire votre merveille (pyramides de Gizeh, phare d’Alexandrie, colosse de Rhodes…) qui débloque également des points et des avantages.

Une partie de 7 Wonders se déroule en trois âges et, entre chacun d’entre eux, vous devez faire la guerre à vos voisins de droite et de gauche. Plus vous avancez dans le jeu, plus les cartes à jouer coûteront cher en ressources, mais vous pourrez aller vous approvisionner auprès des mêmes voisins que vous combattez. À la fin de la partie, le joueur ayant le plus de points obtenus grâce à ses bâtiments, sa merveille, sa richesse, ses combats gagnés et ses divers bonus remporte la partie.

Voilà ! On vous avait prévenu, c’est complexe à expliquer, mais 7 Wonders mérite vraiment votre attention tant il s’agit d’un jeu passionnant. Cependant, si vous n’êtes que deux joueurs, il faudra vous tourner vers la déclinaison 7 Wonders Duel et ses règles un peu remaniées.

7 Wonders DUEL Télécharger pour 5,49 €

Onitama

Onitama est autant un jeu de société qu’un sacré casse-tête. Celui-ci oppose deux joueurs sur plateau. Deux façons de gagner s’offrent à vous : la Voie de la pierre et la Voie du ruisseau. La première consiste à capturer le pion Maître (le plus grand) de l’adversaire. La seconde vise plutôt à amener votre propre pion Maître sur la case Arche du Temple située à l’autre bout du plateau.

Pour déplacer vos pions sur l’échiquier, vous allez à chaque fois avoir deux cartes à votre disposition. Celles-ci indiquent si vous pouvez bouger d’une case en diagonale, de deux cases vers l’avant, etc. Dès que vous en utilisez une, elle passe dans la main de l’opposant. À son tour, il utilisera une carte qui reviendra ensuite dans votre main. C’est tout. Les règles se résument très simplement, mais il vous faudra plusieurs parties pour bien les maîtriser.

Onitama - Le jeu de société de stratégie Télécharger gratuitement

C’est idéal pour mesurer vos talents à ceux de vos amis, dans le plus grand des respects évidemment. Bon à savoir, vous pouvez jouer à deux sur le même appareil. Pour une partie en ligne contre un ami, il vous faudra créer des comptes et vous ajouter mutuellement.

Steam : Rails to Riches

Steam : Les Voies de la Richesse s’appelle Steam : Rails to Riches en anglais, et c’est sous ce nom-là que vous le trouverez dans le Play Store ou l’App Store. Le but de ce jeu de société très populaire dans sa version classique consiste à développer votre réseau ferré de la manière la plus efficace possible pour dominer vos adversaires.

Vous devez en effet acheminer un maximum de marchandises dans les villes en construisant votre chemin de fer grâce aux tuiles à votre disposition. Pour chaque livraison effectuée, vous obtenez des points que vous pouvez soit transformer en points de victoire pour avoir le plus gros score possible soit réinvestir pour développer encore plus votre réseau afin de le rendre plus performant, notamment en améliorant vos locomotives par exemple.

Steam: Rails to Riches Télécharger pour 5,49 €

Dans Steam : Rails to Riches, il faut donc faire preuve d’un bon sens de l’équilibre entre l’accumulation des points de victoire et les bons investissements. En faisant trop pencher la balance d’un côté ou de l’autre, vous risquez de perdre.

Ticket to Ride

Un autre jeu centré sur le monde merveilleux des trains : Les aventuriers du rail ou Ticket To Ride en anglais. Vous devez faire prospérer votre compagnie et votre réseau face aux concurrents. En début de partie, vous recevrez un objectif secret et, pour l’atteindre, vous allez avoir à chaque tour de nouvelles cartes qui se différencient par leurs couleurs. Celles-ci vous permettent d’acquérir des lignes ferroviaires de la même couleur.

En abattant bien vos cartes, vous pourrez bloquer les lignes de vos adversaires tout en reliant les points importants pour l’essor de votre empire. Ticket to Ride est un jeu parfait pour faire passer le temps agréablement et c’est d’ailleurs l’un des coups de cœur de la rédaction.

Ticket to Ride Télécharger pour 6,99 €

On apprécie notamment la grande rejouabilité et les règles simples à appréhender, bien expliquées au début.

Tokaido

Dans version traditionnelle, Tokaido revêt déjà une certaine poésie. Dans sa déclinaison numérique, celle-ci est encore plus mise en avant par des graphismes très soignés et une musique apaisante. Ce jeu vous amène au Japon médiéval sur la route reliant la ville d’Edo (devenue Tokyo) à Kyoto. Ici, on vous incite à prendre votre temps en profitant au maximum de ce voyage initiatique sur cette route longeant la mer de l’Est.

En effet, plusieurs dizaines d’étapes jalonnent le parcours prenant la forme de restaurants, de boutiques souvenirs ou encore de sources chaudes — en général, deux joueurs ne peuvent pas s’arrêter en même temps à la même étape. Dans chaque lieu, vous serez amené à réaliser certaines actions (découvrir un paysage, rencontrer d’autres voyageurs…) qui vous apporteront des points. La personne ayant accumulé le plus de points en arrivant au bout du trajet remporte la partie, mais il y a plusieurs subtilités.

Comme on l’a dit, il faut s’arrêter aux différentes étapes pour marquer des points. Rien ne sert donc de se précipiter vers la fin de la route, même si les déplacements des joueurs sont libres tant qu’ils ne reviennent pas sur leurs pas. À chaque tour, c’est le joueur en dernière position qui commence. Prendre trop d’avance sur lui le laisserait donc marquer beaucoup de points facilement. Prenez le temps de contempler les choses qui vous entourent, mais restez quand même à l’affût pour appliquer une meilleure stratégie que les autres.

SmallWorld 2

Différents peuples se disputent un monde trop petit pour les satisfaire tous. C’est de ce concept que SmallWorld 2 tire son appellation. Ici, vous allez devoir conquérir un maximum de territoires pour gagner des points de victoire. Sans surprise, le joueur qui en accumulé le plus remporte la partie. Au début du jeu, vous allez devoir choisir des pouvoirs spéciaux (moyennant transaction) et un peuple pour avoir la capacité de changer certaines règles du jeu à votre avantage. Ensuite, il va vous falloir bien répartir vos pions sur la carte pour conquérir les zones que vous convoitez.

Mais attention, il vous faudra à chaque fois le nombre de pions suffisant pour envahir une région, et cette règle vaut aussi pour défendre les territoires conquis. Chaque territoire occupé vous rapporte un point par tour, mais vous perdez également des points si un adversaire vous boute de votre zone.

Small World 2 4,99 €

Pensez donc à bien répartir vos pions. Fait intéressant, vous pouvez décider de passer un peuple en déclin. Les terres occupées par celui-ci deviennent inactives, mais continuent de rapporter des points et vous pouvez alors continuer la partie avec un autre peuple. Soyez un fin conquérant pour remporter la partie sur Small World 2.