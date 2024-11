15 applications dangereuses sur smartphone à supprimer immédiatement

Une nouvelle menace cybernétique inquiétante vient d’être identifiée sur Android. Plus de huit millions d’utilisateurs ont déjà été piégés par une arnaque sophistiquée exploitant l’ingénierie sociale, avec des conséquences potentiellement dévastatrices pour leurs finances personnelles.

L’équipe de recherche mobile de McAfee vient de mettre en lumière une augmentation alarmante des applications malveillantes de type « SpyLoan » dans le monde. Ces applications malveillantes, qui se présentent comme des services de prêts, ciblent spécifiquement les utilisateurs Android dans plusieurs pays.

« Malgré leur violation des politiques de Google, ces applications parviennent à contourner les processus de vérification et apparaissent sur des plateformes comme le Google Play Store, ce qui les fait paraître dignes de confiance », explique McAfee dans son rapport.

Ces applications malveillantes en veulent à votre argent

Le mode opératoire est particulièrement sournois : ces applications promettent des prêts rapides et flexibles avec des taux attractifs et des conditions minimales. Pour créer un sentiment d’urgence, les cybercriminels utilisent des offres à durée limitée, empêchant ainsi les victimes de prendre le temps de réfléchir à leurs actions.

Ces applications utilisent un framework sophistiqué qui leur permet de contrôler d’autres applications installées et de transférer des données sensibles en arrière-plan, à l’insu total de l’utilisateur. Fait particulièrement préoccupant : contrairement aux précédentes vagues d’applications SpyLoan qui nécessitaient une installation manuelle, ces 15 applications étaient disponibles directement sur le Google Play Store officiel.

Google a déjà retiré certaines de ces applications, tandis que d’autres ont été mises à jour par leurs développeurs pour éliminer la menace. Cependant, si ces applications sont déjà installées sur votre téléphone, elles continuent de représenter un danger jusqu’à leur suppression complète.

Pour se protéger, Google recommande vivement d’activer Play Protect, qui analyse les appareils Android à la recherche d’applications infectées par des malwares. Les utilisateurs doivent également être attentifs aux signaux d’alerte suivants :

Alertes concernant un virus ou un appareil infecté

Dysfonctionnement des logiciels antivirus

Ralentissement significatif de l’appareil

Diminution inexpliquée de l’espace de stockage

Dysfonctionnements généraux de l’appareil

Face à cette menace croissante, la vigilance est de mise. On ne peut que vous conseiller de vérifier immédiatement vos appareils et à supprimer sans délai toute application suspecte.