Le Bitcoin franchit un cap historique : 100 000 dollars

C’est un jour historique pour la finance décentralisée. Le Bitcoin vient de pulvériser tous ses records en dépassant les 100 000 dollars, portée par les changements politiques aux États-Unis.

Le gouvernement américain veut taxer les mineurs de cryptomonnaies américains de 30 % d’ici à 2024. // Source : Unsplash

Le monde des cryptomonnaies vit un moment historique. Après des années de volatilité et de spéculation, le Bitcoin vient de franchir la barre symbolique des 100 000 dollars, un seuil qui semblait encore inaccessible il y a quelques mois.

L’effet politique

Trump arrive, le Bitcoin monte. L’équation semble simple, mais elle cache une réalité plus complexe.

Enfin effet, le nouveau président américain a nommé Paul Atkins à la tête du gendarme boursier américain (la SEC). C’est un changement radical : on passe d’un régulateur hostile aux cryptos (Gary Gensler) à quelqu’un qui veut les développer. Résultat ? Les entreprises et les investisseurs n’ont plus peur d’investir massivement. Reuters explique ainsi qu’en raison de la position pro-crypto de Donald Trump, les petites entreprises transfèrent une partie de leurs investissements des liquidités vers les crypto-monnaies.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes :

Hausse de 50 % depuis l’élection de Trump

Augmentation de plus de 100 % sur l’année 2024

Volume d’échanges record sur les plateformes d’ETF

L’ETF change la donne

Mais ce n’est pas tout, il y a eu d’autres gros changements cette année. Fini le temps où il fallait être un expert pour acheter du Bitcoin. BlackRock et Fidelity, deux géants de la finance, proposent maintenant des ETF Bitcoin. En clair ? Vous pouvez acheter du Bitcoin aussi facilement qu’une action en bourse. C’est ce qui explique l’afflux massif d’argent « traditionnel » vers les cryptos.

À titre de comparaison, lors du précédent cycle haussier en 2021, le Bitcoin avait atteint les 65 000 dollars. Aujourd’hui, à 100 000 dollars, on pourrait penser que c’est la fin de l’histoire. Mais c’est méconnaitre tous les derniers cycles du Bitcoin.

Malgré l’euphorie, la volatilité est toujours un sujet, et l’impact environnemental du minage de Bitcoin continue de faire débat. De plus, la concentration du marché entre les mains de quelques grands acteurs pose des questions de décentralisation, l’un des principes fondateurs des cryptomonnaies.