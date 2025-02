La France signe avec l’Inde et la Chine pour une IA « éthique »

En clôture du sommet de Paris consacré à l’IA, 61 pays, dont la France, l’Inde et la Chine s’engagent pour aller vers une intelligence artificielle « ouverte », « inclusive » et « éthique ».

Le développement de l’intelligence artificielle commence à se réguler. Si certains, comme l’Union européenne, ont déjà mis en place une législation telle que l’IA Act, la déclaration signée à la clôture du sommet international sur l’IA organisé à Paris représente la première pierre d’une véritable coopération internationale sur le sujet.

Une gouvernance internationale

En tant que co-organisateurs de l’événement, la France et l’Inde se sont engagés en signant une déclaration commune pour une IA « ouverte », « inclusive » et « éthique ». Déclaration à laquelle la Chine a également pris part. À travers celle-ci, ces pays se prononcent en faveur d’une gouvernance fondée sur « un dialogue mondial » afin de rendre cette technologie accessible et d’éviter « une concentration du marché », rapporte Le Monde. Des déclarations qui font écho aux préconisations de l’ONU sur le sujet, afin que cette nouvelle technologie puisse « servir l’humanité de façon équitable et sûre ».

Si les États-Unis et la Chine ont, ces derniers temps, pris de l’avance sur cette technologie, la France et l’Union européenne semblent prêtes à investir et à rattraper leur retard, en débloquant 200 milliards d’euros pour soutenir son développement.

Une politique internationale divisée

Cet accord sur le papier vertueux ne semble pas rallier tous les pays à sa cause. Aux bancs des grands absents, on retrouve notamment les États-Unis et le Royaume-Uni. Depuis l’investiture de Donald Trump, l’heure n’est plus à la régulation pour le secteur de l’IA. Le président américain voit ces différentes mesures comme un frein à l’innovation, une déclaration appuyée par le vice-président américain, J.D. Vance qui indique qu’une « régulation excessive » pourrait « tuer une industrie en plein essor ». Londres, de son côté, a simplement indiqué ne pas avoir signé pour des raisons « d’intérêt national ».