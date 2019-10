Salut Techie, c'est le podcast de FrAndroid ! Deux fois par mois, la rédaction revient en chronique et débat sur des sujets qui animent le monde des nouvelles technologies, et toujours en moins de 30 minutes. Découvrez ce podcast de référence et comment s'y abonner.

Qu’est-ce que Salut Techie ?

Vous n’êtes peut-être pas familier avec les podcasts : ce sont des émissions similaires à ce que l’on peut avoir à la radio, mais distribuées uniquement sur le Web, avec un ton et un format plus libre. C’est un format idéal quand on est en voiture, dans le métro, quand on fait du sport ou du ménage.

Salut Techie, c’est le podcast de la rédaction de FrAndroid où elle revient, tous les 15 jours, avec des chroniques et des débats sur les sujets qui animent le monde des nouvelles technologies. Une façon différente de s’intéresser aux sujets abordés sur le site, dans une ambiance décontractée, avec des avis et analyses des membres de la rédaction.

Comment s’abonner à Salut Techie ?

Pour suivre Salut Techie, deux méthodes sont disponibles : s’abonner sur un service comme Deezer ou Spotify ou passer par une application de podcast.

Sur Deezer, iTunes, Spotify ou Google Podcast

Notre podcast est disponible sur toutes les grandes plateformes : Spotify , Deezer, mais aussi Google Podcast (pratique pour écouter sur un Google Home) ou iTunes.

Avec une application de podcast ou par flux RSS

Vous pouvez également utiliser une application mobile dédiée aux podcasts, dans ce cas nous avons une sélection d’applications à vous proposer. Pour vous abonner, vous pouvez soit passer par la bibliothèque de podcast proposé dans l’application (ici sur Pocket Cast, ou là pour Podcast Addict), ou directement en copiant le lien du flux RSS de Salut Techie.

Tous les épisodes de Salut Techie

Troisième saison de Salut Techie :

Deuxième saison de Salut Techie :

Première saison de Salut Techie :