Sony, il est temps de faire un PlayStation Phone - Frandroid.

Entre la tendance naissante du cloud gaming et le succès de la Nintendo Switch comme console de jeu portable, il est temps pour Sony de lancer un PlayStation Phone ! Cassim en discute avec la rédaction dans le podcast Salut Techie.

En 2020, Sony va lancer sa PlayStation 5 face à la Xbox Series X de Microsoft, et on va donc commencer une nouvelle génération de console.

Avec sa position unique, à la fois sur le marché du smartphone et de la console de jeu, Sony pourrait et devrait lancer un PlayStation Phone. C’est en tout cas le sujet de notre épisode de Salut Techie.

Voici ci-dessous la version texte de la chronique de Cassim qui lance le sujet dans l’épisode.

PlayStation Phone : un smartphone ou une console ?

Sony Ericsson a tenté le Xperia Play en 2011

À l’évocation du nom PlayStation Phone, difficile de ne pas penser si l’on suit la téléphonie depuis longtemps à la NGage de Nokia ou au Sony Ericsson Xperia Play. Cependant, rien qu’au nom « Sony Ericsson », on comprend que cette dernière tentative date un peu, de 2011 plus précisément soit l’année de sortie du Galaxy S2 de Samsung.

Autant dire que bien des choses ont changé depuis ! Sony Ericsson est devenu Sony Mobile, avant de devenir juste « Sony » en 2019, ou plutôt d’être intégré dans une grande division « Sony Electronics Products and Solutions ». Autrement dit, les équipes qui travaillent sur les smartphones travaillent dans la même branche que les équipes TV Bravia, ou les appareils photo. D’ailleurs on commence à voir les smartphones Sony mettre mieux en avant les technos maison de ses équipes avec les capteurs photo et l’écran OLED.

Pour le moment, Sony Interactive Entertainment, la branche qui fait la PlayStation, est toujours indépendante, mais j’aimerais justement voir un Sony un peu plus uni, qui se sert de ses forces partout où il peut. Car il faut rappeler que PlayStation représente aujourd’hui le gros des rentrées d’argent de Sony !

Cloud Gaming et smartphone de jeu

Mais passons au cœur du sujet, le PlayStation Phone ! Au cours des dernières années, on a vu les fabricants proposer un par un des smartphones « gaming ». Cela se traduit en général par une puce haut de gamme, parfois un écran à 90 ou 120 Hz, et souvent des couleurs flashy.

Avec le PlayStation Phone, Sony pourrait aller beaucoup plus loin que ces petites tentatives. La marque a toutes les cartes en main pour créer un vrai produit à mi-chemin entre console et smartphone. D’abord, elle pourrait intégrer une vraie manette physique à son smartphone, avec plusieurs solutions : à slider comme elle l’avait fait sur son Xperia Play, ou avec les manettes à côté de l’écran, dans un format proche de la PlayStation Vita.

Ensuite et surtout, Sony pourrait tout à la fois vendre des jeux PlayStation classiques sur le smartphone, nos appareils mobiles sont aujourd’hui parfaitement capables de faire tourner des jeux classiques PS1 ou PS2, tout en étant une porte vers le futur avec une intégration de PlayStation Now aux petits oignons, le service de cloud gaming de Sony. Car oui, Sony a déjà un concurrent pour Google Stadia ou Microsoft xCloud, qu’il ne faut surtout pas oublier.

J’en terminerai cette incroyable démonstration par un dernier point. Nintendo a prouvé avec la Switch que les joueurs avaient un réel intérêt pour le jeu en mobilité, ou hybride entre salon et mobilité lorsque c’est bien fait. Seul Sony peut rivaliser dans ce domaine avec Nintendo.

Alors vous y croyez au PlayStation Phone ? J’ai réussi à vous convaincre ? Vous en voulez déjà un, avouez !

