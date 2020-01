La Nintendo Switch Lite fait un carton en France et permet à Nintendo de battre ses objectifs

Nintendo va très bien en France. La Switch a atteint un parc installé de 3,3 millions d'exemplaires en 2019, poussé par le très bon lancement de la Switch Lite.

2019 était une année importante pour Nintendo, puisque le fabricant a décidé de lancer deux nouveaux modèles pour sa console de jeu, la Nintendo Switch. Si l’on met de côté la nouvelle révision de la Switch avec plus d’autonomie, la marque a surtout lancé la Nintendo Switch Lite, une déclinaison plus petite, avec quand même beaucoup d’autonomie, et qui a la particularité de ne plus pouvoir « switcher » vers un téléviseur.

Une prise de risque pour Nintendo, qui a payé puisque l’on peut apprendre dans Le Figaro que la console a été un succès tout au long de l’année passée.

3,3 millions de Nintendo Switch en France

Le journal a pu interroger Phillipe Lavoué, directeur général de Nintendo France. Il révèle que Nintendo France est parvenu à écouler 3,3 millions de Switch en France, depuis le lancement de la console. En 2019, Nintendo s’était justement fixé d’atteindre un parc installé de 3 millions de consoles. Cela signifie que 11 % des foyers français sont équipés d’une Nintendo Switch.

Pour atteindre ce chiffre, Nintendo annonce avoir vendu 1,25 million d’exemplaires en 2019 seulement, une croissance comparée aux ventes de 2018, à 1,1 million de consoles vendues.

Surtout, Nintendo peut-être rassuré par les ventes de la Switch Lite. Le nouveau modèle vendu à moins de 200 euros, qui propose un format compact avec Joy-Con attachés et sans compatibilité avec le dock TV. Nintendo France ne révèle pas de chiffre de vente, mais précise que le modèle était la troisième console la plus vendue en France en 2019 « devant la Xbox One » sans plus de précision concernant le modèle comparé de cette dernière (Xbox One S, Xbox One X, etc.).

Il faut rappeler que la Switch Lite n’a été lancée qu’en septembre, et que la console a donc réussi à se positionner sur le podium français en seulement 4 mois, alors même que « le gros des ventes à Noël s’est fait sur le modèle premium de la Switch » précise Phillipe Lavoué. On peut en déduire que le grand modèle doit également être sur le podium des meilleures ventes console de l’année.

Bien armée face à l’arrivée de la next gen

La génération PS4 et Xbox One arrivent à son terme en 2020. Les PlayStation 5 et Xbox Series X sont attendus pour la fin de l’année en France. Difficile de prédire quel impact aura ce lancement sur les ventes de Nintendo Switch.

On peut cependant estimer que Nintendo est parvenu à démontrer que la spécificité de la Switch, la possibilité de l’emporter partout avec soi, éloigne le fabricant japonais de la confrontation directe entre Sony et Microsoft. La Nintendo Switch devient en quelque sorte la console indispensable, comme console secondaire pour les fans de PlayStation ou de Xbox, ou comme console principale pour les adeptes de la marque.

Notons enfin que nous pourrions voir arriver une nouvelle version de la Nintendo Switch en 2020, selon de récents bruits de couloir.