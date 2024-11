Moins de 130 € pour la Nintendo Switch Lite, c’est l’offre incroyable de ce début de mois de novembre

C’est le moment d’upgrader son équipement gaming, et ce, même si c’est pour s’offrir une console de jeu connue avant tout pour son aspect nomade. La Nintendo Switch Lite est à prix cassé sur AliExpress : au lieu de 199 euros, elle est affichée 127,65 euros.

La Switch a permis à Nintendo de renouer avec le succès

En quête d’une nouvelle console abordable pour affronter les froides soirées d’hiver qui nous attendent ou simplement pour Noël qui arrive ? Bonne nouvelle, la Nintendo Switch Lite est en promotion sur AliExpress. Allégée de plusieurs fonctionnalités par rapport au modèle de base – dont les manettes Joy-cons et avec elles, la possibilité de connecter la console sur une station d’accueil pour l’utiliser sur une TV –, la Nintendo Switch Lite n’en reste pas moins une super alternative. Plus compacte et légère, elle est aussi plus abordable, surtout en ce moment sur AliExpress.

La Nintendo Switch Lite, c’est surtout …

Une console compacte, nomade et légère

Une autonomie améliorée

Une compatibilité avec la majorité des jeux Switch

Au lieu de 199 euros à son lancement, la Nintendo Switch Lite descend aujourd’hui à 127,65 euros grâce au code promo CDFR15 sur AliExpress.

On trouve également la Nintendo Switch OLED à seulement 209 euros avec le code promo CDFR30.

Une console pensée pour jouer en déplacement

Bien que la sortie de la Nintendo Switch remonte à 2017, son prix est resté relativement stable. Et pour beaucoup, elle représente un coût, surtout lorsqu’on a déjà l’une ou l’autre console de salon, alors l’arrivée de la version Lite en 2019 a été plutôt bien reçue par de nombreux joueurs, et ce, même si cela signifiait faire l’impasse sur diverses fonctionnalités.

En effet, bien que plus abordable, la Nintendo Switch Lite ne s’adresse pas à tout le monde puisqu’elle est uniquement portable et non hybride. Pas question de la brancher sur une station pour y jouer depuis son téléviseur à l’aide des Joy-con. De ce fait, il faudra tirer un trait sur les jeux vidéo qui ont besoin des fonctionnalités à détection de mouvements des manettes Nintendo pour fonctionner, ou encore du mode table, mais le catalogue du constructeur nippon reste malgré tout suffisamment large pour chacun y trouve son compte.

Mais cela ne veut pas dire que la Switch Lite est dépourvue de qualité, loin de là. Plus compacte, cette console nomade tient mieux en mains et permet une utilisation plus longue grâce à son poids revu à la baisse. Une prise en main agréable aidée par son revêtement en plastique qui, s’il peut sembler moins premium, lui confère malgré tout un certain charme, d’autant plus que la console est déclinée en plusieurs coloris. Quant à son écran, sa dalle LCD de 5,5 pouces et d’une définition HD (1280 x 720 pixels) assure une assez bonne qualité, malgré une luminosité qui laisse à désirer.

Une autonomie doublée

Vous l’aurez compris, ce modèle est celui des concessions, mais la Nintendo Switch Lite se démarque malgré tout de sa grande sœur grâce notamment à une meilleure résistance aux chocs – hé oui, elle a été pensée pour le transport, c’est donc assez logique. Mais elle gagne surtout des points au niveau de son autonomie. La console tient deux fois plus longtemps que la Nintendo Switch de 2017, à savoir 6 heures contre 3 heures.

Enfin, côté stockage, on reste sur 32 Go dont 6,2 Go sont déjà occupés par le logiciel qui fait tourner la machine. Il faudra donc impérativement ajouter une microSD pour installer plusieurs jours sur la console.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test sur la Nintendo Switch Lite.

