Nintendo Switch : la piste d’une nouvelle console en 2020 est relancée

L’année 2019 a été plutôt active du côté des Nintendo Switch, avec l’apparition d’une version Lite moins chère et d’un modèle identique à l’originel, mais avec une meilleure autonomie. En 2020, nous pourrions voir arriver une troisième déclinaison de cette console.

Pour aller plus loin

C’est le média taïwanais DigiTimes — repris par The Next Web — qui relance la piste en citant des sources au sein des lignes de production dédiées à cette gamme de produits. D’après ces dernières, une nouvelle Nintendo Switch pourrait commencer à être fabriquée en masse dans le courant du premier trimestre de 2020.

Si ces informations s’avèrent exactes, on pourrait donc s’attendre à une sortie du produit final vers le milieu de l’année, sans doute au début de l’été. Précisons tout de même que tout cela est à prendre avec des pincettes. Cependant, le célèbre journaliste du Wall Street Journal, Takashi Mochizuki, a lui-même relayé l’article en précisant que cela corroborait des informations qu’il avait lui-même lui-même reçues et partagées l’année dernière.

I reported in Aug 2019: "Nintendo has ideas for further updates to the Switch lineup after those two models to make the platform’s lifecycle long"

DigiTimes on Jan 6: "Nintendo is reportedly planning to release in mid-2020 a new model of Switch"https://t.co/giypufcW4A

— Takashi Mochizuki (@mochi_wsj) January 6, 2020