Nanica Smitch : le clone éhonté de la Nintendo Switch qui veut gâcher Noël

Une nouvelle console est en vente pour les fêtes de fin d'année. Son objectif ? Tromper le client qui voudrait offrir une Nintendo Switch.

Depuis quelques jours, une nouvelle console de jeu fait le tour du web. Il ne s’agit pas de la PlayStation 5 ou de la Xbox Series X, mais bien de la Nanica Smitch.

Il s’agit peut-être de la console la moins subtile du monde, puisqu’un simple coup d’œil permet de comprendre l’objectif du fabricant : tromper les clients peu attentifs. En Colombie, on peut trouver la console à moins de 50 euros.

Une copie grossière

En effet, comme son nom le laisse déjà suggérer, la Nanica Smitch n’est rien de plus qu’une copie de la Nintendo Switch, et même une contrefaçon à ce niveau.

On retrouve tous les éléments forts de la marque Switch : les manettes détachables, le packaging blanc et rouge (avec le logo de la marque NanicaStation entourée de la même façon que le logo Nintendo) et même le design général de la machine avec les manettes opposées bleu et rouge.

La Nanica Smitch intègre un écran de 5,5 pouces et deux manettes alimentées chacune par deux piles AAA. La console se recharge par un câble USB, et peut être branchée à un téléviseur par un câble vidéo composite (le câble jaune).

Dans la lignée de la Polystation

La Nintendo Switch n’est pas la première console à se faire « cloner ». D’ailleurs la même marque propose aussi une « X Game One » clairement inspirée de la Xbox, avec des manettes plutôt copiées de la toute première PlayStation.

La PlayStation a également connu beaucoup de clones dans son Histoire, la très grande popularité de la marque aidant.

La PolyStation en est l’un des clones les plus célèbres. Comme la Nanica Smitch, cette console intégrait directement plus de 500 jeux, sans avoir besoin d’une cartouche externe (oui, car la Polystation n’intègre pas de lecteur CD ou DVD).

Il s’agit en réalité de jeux piratés et tournant sur un émulateur, et donc en général assez ancien. On peut d’ailleurs remarquer une image de Super Mario Bros. 3 sur la boite de la Nanica Smitch, avec Mario en costume de tanuki.