Nintendo Switch 2 : du LCD au lieu de l’OLED ? La piste d’une reculade se confirme

Selon plusieurs sources, la Nintendo Switch de seconde génération disposerait d’une dalle LCD et non OLED. Cette hypothèse risque de fâcher certains joueurs, mais il ne s’agit pas forcément d’une si mauvaise nouvelle que ça.

Mockup potentiel de la Nintendo Switch 2 // Source : SwitchUp

En préparation depuis des mois, la Nintendo Switch fait de plus en plus parler d’elle à mesure que son annonce se précise (en janvier 2025 selon certaines sources, au printemps selon d’autres). La console, dont un mockup semble avoir récemment fuité, pourrait disposer d’une amélioration notable en termes de jouabilité. Cette amélioration serait toutefois contrebalancée par ce qui risque fort d’être perçu, par certains, comme une reculade sur le plan de l’affichage.

En l’occurrence, c’est le leaker Deck Wizard, sur X, qui nous renseigne. L’intéressé rapporte des informations que nous avons récemment pu découvrir auprès d’autres sources. Selon lui, la nouvelle console de Nintendo disposerait notamment de plus grands boutons, de trois coloris au lancement, mais aussi et surtout de Joy-Con, magnétiques cette fois, utilisant l’effet Hall au niveau des joysticks.

Ce type de pads a pour particularité d’exploiter des champs magnétiques, et non plus de simples potentiomètres mécaniques, pour gagner à la fois en précision et en durabilité. Le passage à cette technologie (de plus en plus fréquente sur le marché) constituerait une avancée majeure pour la Switch 2. Et pour cause, cette dernière se débarrasserait ainsi définitivement des problèmes de « drift » ayant impacté l’expérience de nombreux joueurs sur la console actuelle.

Adieu l’OLED, retour au LCD ?

Toujours selon Deck Wizard, Nintendo ferait par contre le choix d’un « retour » à la technologie LCD pour l’écran de sa Switch 2… en lieu et place de l’écran OLED employé sur un modèle distinct depuis 2021, et que l’on trouve de plus en plus fréquemment sur les consoles portables Windows.

BREAKING: Nintendo Switch 2 Massive Leaks ⚠️



✅️ 3 Models at Launch: Gray, White, MK9

✅️ January 2025 Reveal

✅️ Mario Kart 9 Launch Title

✅️ Magnetic Joycons/Hall Effect Sticks

✅️ Curved Dock

✅️ LCD Screen, Larger Buttons

✅️ Game Carts same as Switch 1 pic.twitter.com/yxcHkyTTBE — Deck Wizard (@deckwizardyt) December 15, 2024 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Twitter avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Cette stratégie pourrait néanmoins être pertinente du point de vue de Nintendo. Revenir à une dalle LCD plus classique pour la Switch 2 permettrait à l’entreprise de réduire ses coûts de fabrication (pour mieux maîtriser le prix final de la console), mais aussi de préparer la commercialisation, par la suite, d’une mouture OLED plus haut de gamme. Pour la première génération de Switch, cette approche avait d’ailleurs plutôt réussi à Nintendo sur le plan commercial.

On notera enfin qu’un retour à la technologie LCD n’est pas forcément une si mauvaise nouvelle. Certains appareils concurrents, comme l’ASUS ROG Ally X disposent par exemple d’écrans LCD IPS très qualitatifs, offrant à la fois une excellente luminosité, une lisibilité optimale, ainsi qu’une haute fréquence de rafraîchissement.

Les écrans LCD ont enfin l’avantage d’être infiniment moins sensibles aux soucis de marquages (burn-in), que les dalles OLED. Un avantage qui mérite d’être aussi pris en compte, même s’il est vrai que les fabricants ont su mettre en place, au fil du temps, des technologies de prévention efficaces pour lutter contre ce problème.