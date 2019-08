C’est discrètement que Nintendo a lancé ces derniers jours un nouveau modèle de sa console phare, la Nintendo Switch. Sur le papier, très peu différence entre la nouvelle version et la console précédente. Néanmoins, elle se targue d’une autonomie bien supérieure qui la rend bien plus intéressante au même prix. On vous explique comment ne pas se tromper au moment de l’achat.

Si Nintendo a annoncé officiellement une version Lite de sa Switch en juillet dernier, le consolier japonais a été bien plus discret quant à son nouveau modèle de Switch classique. Et pour cause, les différences entre l’ancienne et la nouvelle version sont minimes. On retrouve le même écran, le même design, les mêmes Joycons et la même puce.

Pourtant, la nouvelle Nintendo Switch est bien plus autonome. Le site spécialisé Digital Foundry a en effet constaté que sur Zelda Breath of the Wild, la nouvelle version consommait moitié moins d’énergie. L’autonomie a donc quasiment doublé du précédent modèle et la nouvelle version. De quoi fortement conseiller désormais ce nouveau modèle plutôt que l’ancien, surtout que les deux versions de la console sont vendues au même prix.

Deux manières de distinguer les deux versions

Mais comment s’assurer qu’on ne se trompe pas de version au moment de passer à la caisse. Et bien, même si les deux consoles ont un aspect parfaitement identique, il existe deux moyens de s’assurer qu’on achète bien la nouvelle version de la Nintendo Switch. Le premier — et le plus compliqué — consiste à vérifier le numéro de modèle. Celui de l’ancienne version était donc « HAC-001 », indiqué au dos de la console (voir illustration ci-dessous), mais celui de la nouvelle est désormais « HAC-001(-01) ».

Il y a tout de même peu de chance que les sites d’e-commerce ou les étiquettes dans les boutiques physiques indiquent ce numéro de modèle. Un autre moyen de distinguer donc le nouveau modèle de l’ancien consiste simplement à observer la boîte. Nintendo profite en effet de cette mise à niveau pour proposer un nouvel emballage pour la Switch, sur fond complètement rouge. Voici à gauche la boîte de l’ancienne version et à droite celui de la nouvelle :

Le moyen le plus sûr reste néanmoins d’acheter sa console directement en magasin. On n’est pas à l’abri de certains revendeurs en ligne qui mettraient les deux consoles sous la même référence afin d’épuiser d’abord les stocks de la précédente génération avant de passer à la suivante.