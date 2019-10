La Sony PlayStation 4 est désormais la deuxième console la plus vendue de tous les temps, juste devant la toute première PlayStation et la Nintendo Wii. Loin devant, la PS2 règne toujours sur ce classement.

La PlayStation 4 a décidément été un franc succès pour Sony. La marque japonaise a en effet présenté ses résultats financiers (PDF) du deuxième trimestre de l’année fiscale 2018-2019 (juillet, août, septembre 2019), l’occasion de découvrir que les ventes de sa console de salon se portent bien.

Très bien même. La Playstation 4 est désormais la deuxième console la plus vendue de tous les temps avec 102,8 millions d’exemplaires écoulés depuis sa commercialisation en 2013. Seule la PlayStation 2 — énorme carton planétaire — fait mieux en culminant à plus de 155 millions de ventes enregistrées à la fin du mois de mars 2012.

Here is official PlayStation shipment data from Sony.

The PSP and PS2 numbers are actually slightly higher as Sony stopped reporting back in 2012 despite continuing to ship units after.

Sony never reported PS Vita sales so it's impossible to say if PS4 has outsold it yet… pic.twitter.com/hm6xcc7dTK

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) October 30, 2019