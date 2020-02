Galaxy S20 Ultra : derrière l’annonce, un changement de stratégie pour Samsung

L'annonce du Samsung Galaxy S20 Ultra marque le retour chez Samsung d'une véritable vitrine technologique ! Omar en discute avec la rédaction dans le podcast Salut Techie.

Samsung a dévoilé la gamme Samsung Galaxy S20 et en particulier sur plus grand fleuron à ce jour, le Samsung Galaxy S20 Ultra. Nous avons pris en main le smartphone, et nous vous proposons également des comparatifs complets sur la nouvelle gamme de Samsung.

Ici, nous n’allons pas revenir dans les détails des annonces, mais plutôt discuter de la stratégie de Samsung avec le lancement de ce nouveau modèle Ultra. C’était l’occasion de vous livrer un podcast très spécial de Salut Techie !

Voici ci-dessous la version texte de la chronique d’Omar qui lance le sujet dans l’épisode.

Une stratégie ULTRA intéressante

Samsung a donc présenté le Galaxy S20 Ultra, un smartphone très (très) haut de gamme avec pêle-mêle : un écran de 6,9 pouces, rafraichi à 120 Hz, Quad HD+, un énorme quadruple appareil photo avec, entre autres un capteur de 108 mégapixels et aussi un zoom x100, une batterie de 5000 mAh et un SoC Exynos 990 pour les modèles européens. Et à tout ça, vous ajoutez Android 10, une intégration native de Google Duo dans l’application Téléphone de Samsung et, ce n’est pas rien, une compatibilité 5G sur le modèle qui sort en France.

Bref, il ne semble rien manquer à ce Galaxy S20 Ultra et on sent que le constructeur a vraiment voulu faire de ce smartphone la star incontestable de l’année 2020. Ou en tout cas de la première moitié de l’année 2020.

L’innovateur rivalisé par les marques chinoises

Ce qui est intéressant à voir c’est que pendant des années on a opposé Samsung à Apple. Apple c’était la marque qui misait sur l’écosystème fort, le design très soigné et les technologies matures. En face Samsung, son credo c’était l’innovation, l’innovation, l’innovation.

Sauf que depuis 2 ou 3 ans, il y a de plus en plus de marques chinoises qui viennent accaparer cet ADN d’innovation. Je pense à Xiaomi, je pense à OnePlus. On a plein d’acteurs qui viennent apporter des innovations sur leurs smartphones en même temps que Samsung… voir parfois avant Samsung.

Par exemple, c’est avec OnePlus qu’on a commencé à beaucoup parler des écrans 90 Hz bien avant Samsung qui pour le coup là est passé directement au 120 Hz sur tous ses Galaxy S20.

Donc l’image d’un Samsung innovateur était un peu écornée finalement.

Un prix défiant toute concurrence !

Avec le Galaxy S20 Ultra et la décennie 2020 qui démarre, BAM ! Le géant prend un nouveau départ et il bourre son smartphone de toutes les dernières technologies. Il reprend ainsi cette place de spécialiste de la fiche technique qu’il occupait pendant si longtemps, mais avec un nouveau prix.

Le S20 Ultra coûte 1359 euros en France, avec 128 Go de stockage et 12 Go de RAM. À ce prix, Samsung est plus cher qu’Apple et son iPhone 11 Pro Max ! Mais attention, chez Apple les prix baissent rarement et très doucement alors que chez Samsung la décote est beaucoup plus importante. Et un ou deux mois après la sortie du smartphone, il devrait déjà avoir perdu quelques euros auprès de certains commerçants.

Donc les gens qui l’achèteront à ce moment-là auront l’impression d’avoir fait une affaire parce que dans leur esprit, la vraie valeur du S20 Ultra c’est 1359 euros. Et puis sinon, le S20 Ultra il fera rêver le consommateur, mais ce même consommateur il ira sans doute se rabattre sur un S20+ ou un S20, cher aussi, mais un peu moins cher quand même. Et je pense vraiment que les Galaxy S20 et S20+ vont bien se vendre !

