Comment devenir journaliste tech en France ?

La rédaction de Frandroid reçoit souvent cette question : comment devient-on journaliste tech en France ? Nous y répondons dans notre podcast.

Comme chaque métier au monde, être journaliste a ses avantages et ses inconvénients. Il arrive fréquemment que l’on nous demande comment faire pour devenir journaliste, ou plus spécifiquement et simplement « comment on fait pour être payé à tester des smartphones ? ».

Il se trouve qu’il n’y a pas vraiment de réponse simple à cette question. Après avoir parlé du métier dans un autre épisode, très populaire, de Salut Techie, nous avons décidé d’enregistrer un nouvel épisode pour partager nos parcours, et expliquer concrètement ce qu’il faut faire pour devenir journaliste, qui plus est avec une spécialité.

Pour écouter ce nouvel épisode, vous pouvez vous diriger sur votre plateforme de podcast préférée, suivre ce lien, ou utiliser le petit lecteur ci-dessous :

Voici quelques éléments de la chronique de Geoffroy qui lance l’épisode.

S’approprier son parcours

Si l’épisode du podcast permet d’en apprendre plus sur nos parcours et de répondre à beaucoup de questions posées, nous pouvons quand même réunir ici certains points importants à comprendre.

Premièrement, s’il existe des écoles de journalisme, ce n’est pas du tout un parcours obligatoire et il y a en fait autant de parcours qu’il y a de journaliste. Il faut donc s’approprier son parcours et ne pas baisser les bras si l’on n’est pas forcément dans les clous.

Certaines choses comme la grammaire, l’orthographe ou la maitrise des outils de rédactions peuvent justement être maitrisées sur le tard, ce qu’il est important de retenir c’est qu’il faut avant tout connaitre son sujet.

Connaitre son sujet

C’est sans doute le point le plus important à retenir de notre émission. Pour être journaliste spécialisé dans un domaine, il faut justement être spécialisé dans ce domaine.

Il est beaucoup plus intéressant d’avoir les connaissances et l’esprit d’analyse pour comprendre les enjeux de la sortie d’un nouvel appareil, une nouvelle console ou une nouvelle marque, par exemple, que de parfaitement maitrisé tel ou tel outil.

Maitriser WordPress ou améliorer son orthographe sont beaucoup plus simple avec la pratique, que d’avoir une connaissance historique et encyclopédique du marché du smartphone ou de l’informatique.

Un milieu encore complexe à intégrer

Le marché de l’emploi dans le secteur du journalisme n’est clairement pas le marché le plus simple à appréhender. Contrairement à ce que l’on peut penser, rares sont les places dans les grands médias plus généralistes, en particulier pour les journalistes spécialisés.

Il n’y a pas vraiment de recette magique pour intégrer une rédaction sinon qu’il ne faut pas hésiter à multiplier les candidatures. D’ailleurs, le groupe Humanoid qui édite Frandroid et Numerama recrute très souvent de nouveaux profils.

Si vous avez d’autres interrogations, n’hésitez pas à écouter l’épisode du podcast, mais aussi à poser vos questions en commentaire de cet article !

