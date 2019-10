Le podcast de FrAndroid revient pour une nouvelle saison. Dans ce premier épisode, nous revenons sur l'annonce de Surface Duo et Surface Neo, les surprises de cette rentrée. Salut Techie S03E01 c'est maintenant !

Salut Techie c’est reparti pour une nouvelle saison ! Le podcast de FrAndroid revient avec un nouveau présentateur et une nouvelle formule. Dans un petit format de 20 à 30 minutes, vous retrouverez toutes les deux semaines des chroniques et des débats. Pour le premier épisode, nous revenons sur l’annonce des Surface Duo et Neo sous autre éclairage.

De Courrier à Surface Duo

Aujourd’hui je vais vous parler d’un projet qui est longtemps resté un mystère chez Microsoft et que le monde entier a pu découvrir sous le nom Surface Duo, la semaine dernière au moment où l’on enregistre le podcast.

Alors je ne vais pas remonter jusqu’au concept Courier, qui avait fait l’objet d’une vidéo en 2009 il y a 10 ans aujourd’hui, et auquel beaucoup ont pensé en découvrant le nouvel appareil de Microsoft.

Non, on va plutôt remonter à 2016, il y a 3 ans. À cette époque, Huawei lance son P9 avec un avenir radieux devant lui sous Android, et Samsung annonce son Galaxy S7. Du côté de Microsoft, ça va très mal, autant Lumia que Windows Mobile sont au bord du gouffre.

En interne, Panos Panay, le papa des Surface décide de ressusciter une idée chère à son cœur, qu’il avait dû abandonner au moment du rachat de Nokia Mobile par Microsoft : concevoir un appareil mobile d’un nouveau genre, en interne et par son équipe.

Né alors le projet Andromeda, un appareil à deux écrans sous Windows 10 (oui Windows 10, et non Windows 10 Mobile ou Android). À l’époque, Microsoft a encore espoir d’y intégrer un processeur Intel et de faire tourner les logiciels Windows. Une idée que la firme finira par explorer sur un format plus grand avec le Surface Neo. La machine doit presque être un complément au smartphone, et vise le pro.

Le projet trouve ses premiers échos dans la presse du côté de Zac Bowden, journaliste pour Windows Central qui mentionne publiquement sur Twitter le nom de code Andromeda en 2016. Quelques mois plus tard, on retrouve de premiers indices dans des brevets publiés par Microsoft, également dans des fichiers de Windows 10 découvert par WalkingCat (un compte Twitter connu dans le Microsoft-verse) et le premier article est publié chez Numerama en mai 2017. Différents sites comme Windows Central, ZDNet ou Thurrott.com publient par la suite des informations concernant Andromeda.

On accélère un peu pour arriver jusqu’à mi-2018 où ZDNet publie un article indiquant que le projet Andromeda est repoussé, et peut-être annulé. À peu près au même moment le projet Centaurus, une version plus grande d’Andromeda, fait de plus en plus parler de lui, et certains pensent qu’il aurait même remplacé Andromeda dans l’agenda de Microsoft.

Se crée alors une scission chez les journalistes : certains pensent que le projet Andromeda est annulé, alors que d’autres continuent d’entendre de leurs sources que le projet perdure. Finalement, les deux groupes auront raison.

On en arrive à la présentation du Surface Duo qui éclaircit tout. Il s’agit bien d’un appareil pliable à deux écrans, mais il ne tourne plus sous Windows, mais sous Android. Cela explique le désaccord des journalistes : le projet Andromeda était toujours vivant, mais la partie logicielle a été revue de zéro. Cela permet aussi de dater ce changement de stratégie chez Microsoft à la fin de l’année 2018.

Le système qui devait équiper Andromeda équipera finalement Centaurus, devenu Surface Neo. Son nom final, on le connaît désormais : Windows 10X.

Salut Techie, épisode 25

Ce nouvel épisode s’écoute à cette adresse, mais vous pouvez sinon utiliser le petit player ci-dessous :

