Netflix France supprime son offre gratuite d’essai de 30 jours

Netflix change de stratégie en France. Le service ne propose plus son fameux accès de 30 jours gratuits qui permettait de tester Netflix avant de s'abonner.

Pour un service disponible sur Internet, la façon la plus simple d’engranger rapidement de nouveaux abonnés est de proposer une période d’essai gratuite. Elle permet, en indiquant son moyen de paiement ou non, d’essayer le service pendant 30 jours. Il faut en général ne pas oublier de se désinscrire si on le souhaite à la fin de l’essai, mais c’est une excellente méthode pour tester un service.

Netflix était peut-être l’un des services les plus connus au monde à proposer une telle option. Enfin ça c’était jusqu’à présent, car désormais Netflix France ne propose plus son essai gratuit de 30 jours.

Du contenu gratuit à la place

À la place de son offre d’essai, Netflix France travaille désormais sur une nouvelle stratégie : proposer du contenu gratuit, de façon temporaire ou permanent pour permettre aux nouveaux utilisateurs de découvrir ses productions.

Pendant les fêtes de fin d’année 2019, Netflix avait proposé le film Klaus gratuitement pendant 48 h, sans abonnement. Désormais, comme l’a indiqué le site Numerama, c’est le film Netflix À tous les garçons que j’ai aimés qui est en ligne gratuitement et accessible à tous sans abonnement.

Une stratégie maligne pour Netflix car la suite du film À tous les garçons : P.S. Je t’aime toujours est disponible depuis le 12 février 2020, mais est cette fois réservé aux abonnés payants de Netflix. Autrement dit vous pouvez regarder le premier film gratuitement, mais il faudra payer pour voir sa suite.