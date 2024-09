(HBO) Max fait sa rentrée avec une nouvelle offre gratuite pendant 7 jours

Envie d’essayer Max, le service de streaming de la Warner, pour mater les Harry Potter, Friends, House of Dragons… Eh bien, c’est le moment : la plateforme de SVoD offre une semaine aux nouveaux abonnés.

Depuis juin 2024, on peut passer des heures et des heures à naviguer sur une nouvelle plateforme de SVoD : Max. Celle-ci met à disposition un catalogue bien fourni incluant de nombreuses licences du groupe Warner Bros. Discorvery et de contenus HBO originaux. Si ça vous donne envie, vous pouvez essayer le service pendant une semaine gratuitement !

L’offre (HBO) Max, c’est quoi ?

Un catalogue conséquent de films et séries : Game of Thrones, Westworld, Friends, Harry Potter, DC Comics…

Intégré sur la plateforme de Canal+ et Amazon Prime via le Pass Warner

Lecture simultanée sur 2 appareils

Jusqu’au 26 septembre prochain, la plateforme de SVoD HBO Max propose 1 semaine d’accès offert, puis l’abonnement coûte 5,99 euros par mois avec pub. L’essai de 7 jours est également disponible sur les abonnements standard (9,99 €/mois) et Premium (13,99 €/mois).

Un SVoD avec des licences phares pour séduire

Avec Max, on trouve de tout, des séries d’enfances que l’on a envie de revoir souvent, des films cultes, des chefs-d’œuvre du cinéma, des productions françaises… Le tout dans des genres différents (action, comédie…).

Son catalogue gargantuesque a de nombreuses licences, dont la saga Harry Potter, le DC Universe ainsi que celles des séries HBO (House of Dragon, Euphoria, Sucession…).

Du contenu sportif aussi menu

La plateforme met en avant des contenus sportifs, Discovery étant propriétaire de la chaîne Eurosport. Elle donne un accès exclusif aux plus grands événements, comme les JO de Paris 2024 qui ont d’ailleurs battu des records d’audience. Le reste de l’année, vous avez aussi les championnats et tournois sportifs en direct, y compris le Tour de France et l’US Open.

Max propose trois abonnements différents :

Basique avec publicités (Full HD, 2 appareils en simultané) : 5,99 euros par mois.

Standard (Full HD, 2 appareils en simultané, 30 téléchargements, inclut Warner TV, TCM Cinéma et de nombreuses autres chaînes) : 9,99 euros par mois.

Premium (4K UHD + Dolby Atmos, 4 appareils en simultané, 100 téléchargements) : 13,99 euros par mois.

Pour finir, les programmes de Max sont disponibles pour les anciens et nouveaux abonnés aux offres CANAL+ Ciné-Séries, Friends & Family, Intégrale et Rat+ Ciné-Séries et sans surcoût. Vous pouvez aussi les retrouver sur Amazon Prime Video en souscrivant au Pass Warner.

Si vous souhaitez en savoir un peu plus sur Max, n’hésitez pas à consulter notre article dédié au service d’abonnement.

