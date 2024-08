JO 2024 : Max (HBO) bat des records d’audience

Durant les Jeux Olympiques de Paris, il n’y a pas que les athlètes qui battent des records, les diffuseurs aussi. C’est notamment le cas de la plateforme Max qui a réuni en deux jours autant de spectateurs que lors des JO de Tokyo en deux semaines.

Les audiences des plateformes Max et Discovery+ lors des deux premiers jours des Jeux Olympiques de Paris battent des records d’audience. Lors de ce laps de temps, les plateformes de streaming de la Warner ont réuni autant de spectateurs que les JO de Tokyo en ont attiré durant toute la compétition.

Des audiences 7 fois plus élevées qu’en 2021

Si la Warner ne donne aucune donnée précise, elle indique toutefois avoir enregistré un milliard de minutes de streaming les premières 48 heures des JO 2024. C’est sept fois plus que lors des JO de Tokyo au même moment de la compétition. Rappelons toutefois que cette dernière était très mal suivie à la télé en raison du décalage horaire.

Les JO de Paris représentent actuellement 80 % des audiences sur Max et Discovery selon la Warner. Cette dernière indique également avoir battu un record de nombre d’abonnements en une journée dans toute l’Europe, sans toutefois donner de chiffres.

Pour Jean-Briac Perrette, PDG et président de WBD Global Streaming and Games interrogé par Deadline, « les Jeux Olympiques de Paris 2024 profitent d’un démarrage fantastique« . Selon lui, c’est le déploiement récent de Max en Europe (en Espagne et au Portugal le 21 mai, en France le 11 juin, en Belgique le 1er juillet, etc…) qui explique ces records d’audience et d’abonnements qui augurent d’excellents résultats à la fin de l’événement.

En France, il est possible de regarder les Jeux Olympiques gratuitement sur les chaînes de France Télévision qui est le diffuseur officiel de l’événement. Mais celles-ci ne se concentrent que sur les moments-clés de la compétition tandis qu’Eurosport, sur la plateforme Max, propose l’intégralité des épreuves, pour 3800 heures de retransmission.

