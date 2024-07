(HBO) Max lance une offre intéressante pour mater les JO de Paris 2024 gratuitement

Les JO Paris 2024 battent leur plein, et si vous souhaitez suivre toutes les épreuves, MAX propose un accès gratuit pendant 24 heures sur la plateforme afin de rien louper et vous laissez peut-être tenter par le SVoD.

Depuis le 11 juin 2024, une nouvelle plateforme de SVOD est disponible en France : Max, la plateforme de streaming HBO qui réunit tous les contenus du groupe Warner Bros. Discovery. En plus de donner accès à de grandes Licences comme Harry Potter, Game of Thrones, Friends etc, la plateforme propose des contenus sportifs, Discovery étant propriétaire de la chaîne Eurosport. D’ailleurs, si vous êtes intéressés par la plateforme pour suivre la diffusion des Jeux Olympiques, il y a 24 heures offert.

Ce qu’il faut retenir de HBO MAX

Un catalogue très fourni (DC Comics, Game of Thrones, Harry Potter…) et chaîne de sports

Intégré sur la plateforme de Canal+ et Amazon Prime via le Pass Warner

Jusqu’à deux connexions en simultané

Jusqu’au 11 août prochain, la plateforme de SVoD HBO MAX propose 24 heures d’accès offert avec le code PARIS2024B, puis l’abonnement coûte 5,99 euros par mois avec pub.

Découvrez Max pendant 24 heures gratuitetement PARIS2024B

Un nouveau SVoD qui a de quoi plaire…

Il existe une myriade de plateforme de SVoD, et pourtant Max fait son apparition sur le marché et arrive avec une offre bien alléchante. Il faut dire qu’il a de quoi rivaliser facilement avec les plateformes déjà disponibles et leurs catalogues gargantuesques, et ce grâce à de nombreuses licences, dont le DC Universe ainsi que celles des séries HBO (House of Dragon, Euphoria, Sucession…).

Max profite également de contenus supplémentaires issus d’autres filiales de Warner Bros, comme Discovery qui propose la chaîne Eurosport. Elle donne un accès exclusif aux plus grands événements, comme les JO de Paris 2024 qui ont lieu en ce moment. Le reste de l’année, vous avez aussi les championnats et tournois sportifs en direct, y compris le Tour de France et l’US Open.

Plusieurs abonnements et disponible sur différentes plateformes

Une fois l’offre de 24 heures terminée, vous pouvez souscrire à un abonnement si vous êtes convaincus par le catalogue. Il en existe trois :

Basique avec publicités (Full HD, 2 appareils en simultané) : 5,99 euros par mois.

Standard (Full HD, 2 appareils en simultané, 30 téléchargements, inclut Warner TV, TCM Cinéma et de nombreuses autres chaînes) : 9,99 euros par mois.

Premium (4K UHD + Dolby Atmos, 4 appareils en simultané, 100 téléchargements) : 13,99 euros par mois.

À ces abonnements s’ajoute un module complémentaire « Sport » à 5 euros par mois pour profiter d’Eurosport 1 et 2 en streaming, ainsi que le tennis et le cyclisme en direct. Seulement deux diffusions en streaming sont disponibles.

Enfin, sachez également que les programmes de Max sont disponibles pour les anciens et nouveaux abonnés aux offres CANAL+ Ciné-Séries, Friends & Family, Intégrale et Rat+ Ciné-Séries et sans surcoût. Vous pouvez aussi les retrouver sur Amazon Prime Video en souscrivant au Pass Warner.

Découvrez Max pendant 24 heures gratuitetement PARIS2024B

Afin de comparer l’offre de Max avec d’autres services de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures plateformes de SVOD du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.