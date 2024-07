Jeux Olympiques de Paris 2024 : comment suivre les résultats des épreuves ?

Fan d’athlétisme, de hand-ball, d’escrime ou de boxe, voici les applications qui vous permettent de suivre les résultats des épreuves de vos sports préférés pendant les JO de Paris 2024.

Les jeux Olympiques et Paralympiques 2024 à Paris, c’est la grande actualité de cet été. Mais, même si vous êtes un grand fan, il ne sera pas toujours possible d’être en permanence devant votre poste de télévision ou connecter à votre application de streaming en direct pour suivre toutes les épreuves et tous les résultats.

Que vous soyez au travail, sur votre serviette de plage ou en randonnée dans les montagnes, voici une sélection d’applications qui vous permettront de suivre les résultats de toutes les épreuves des JO de Paris 2024 en temps réel, à condition de disposer d’une couverture réseau…

Quelles sont les meilleures applications pour suivre les résultats des épreuves des JO de Paris 2024 ?

Jeux Olympiques – Paris 2024

Jeux Olympiques – Paris 2024 est l’application officielle, rebaptisée à chaque nouvelle session des JO. Elle permet de consulter, en temps réel, les résultats de toutes les épreuves et d’être informé des horaires des sports que vous préférez. Nombre de médailles par pays, classement de chaque nation, séries de qualifications et informations approfondies sur certaines épreuves, font partie des fonctionnalités à retrouver sur cette application mobile gratuite pour Android et iOS.

Il n’est pas nécessaire de créer un compte, sauf si vous souhaitez recevoir des alertes personnalisées sur vos sports préférés. Et pour les personnes qui assistent à des épreuves, vous pouvez vous géolocaliser afin de trouver les lieux d’épreuves à proximité.

Jeux Olympiques – Paris 2024 (The Olympics) Télécharger gratuitement

FlashScore

FlashScore est l’application des fans de sport qui suivent les compétitions tout au long de l’année. Qu’il s’agisse des coupes de football, de tournois de rugby ou de hand-ball, ou bien encore des JO de Paris 2024, elle offre un service de suivi en direct de toute l’actualité sportive, aussi bien pour les résultats, que sur les athlètes, les événements, les épreuves, etc.

Accessible depuis une application mobile gratuite ou un site web, FlashScore affiche les scores, les classements, les statistiques et les événements des différentes compétitions. Vous pouvez recevoir des notifications personnalisées et comparer des scores d’équipes ou d’athlètes à partir d’analyses approfondies.

Flashscore - Résultats & Actu Télécharger gratuitement

Paris Or – Jeux d’été 2024

L’application mobile gratuite Paris Or – Jeux d’été 2024 remplit les mêmes fonctions de suivi des scores que l’application officielle Jeux Olympiques – Paris 2024, mais elle intègre moins d’informations approfondies sur les sports et les athlètes.

En revanche, si vous souhaitez simplement être au courant du calendrier des épreuves et des scores, Paris Or – Jeux d’été 2024 est idéal. Simple et pratique, elle vous permet de suivre les horaires des compétitions, via le menu Calendrier, de consulter les résultats par discipline via le menu Sport, de connaître le tableau des médailles (et de les comparer aux Jeux Olympiques précédents) et de suivre les scores par pays via le menu NOC.

Paris Or - Jeux d'été 2024 Télécharger gratuitement

FFBB

FFBB est l’application officielle de la Fédération Française de Basket-Ball. Elle vous permet donc de suivre toute l’actualité liée à ce sport, même pendant les JO.

Des résultats des épreuves en passant par des analyses des matchs et des interviews de joueurs, vous ne manquerez aucune information intéressante sur votre sport préféré.

FFBB Télécharger gratuitement

SplashMe

Moins populaire que le football ou l’athlétisme, la natation et les sports en piscine rassemblent tout de même de nombreux adeptes. Ces derniers pourront suivre toute l’actualité des compétitions de natation en temps réel avec l’application mobile gratuite SplashMe.

En plus des résultats des épreuves, les utilisateurs pourront consulter des archives sur les précédentes compétitions et voir ainsi l’évolution des athlètes et des records dans les disciplines sportives de natation.

SplashMe - Résultats Natation Télécharger gratuitement

Rugbyrama

Si vous aimez l’hebdomadaire Midi Olympique, vous allez adorer suivre l’actualité du rugby avec sa version mobile et gratuite : Rugbyrama.

Résultats des matchs en temps réel, analyses techniques, interviews de joueurs, reportages sur les coulisses des clubs et des compétitions, ainsi que des focus réguliers sur le rugby national et international font partie du contenu partagé sur l’application.

Rugbyrama - Midi Olympique Télécharger gratuitement

FotMob

FotMob est au football, ce que Rugbyrama est au rugby. Vous y trouverez donc l’affichage des scores en direct, mais vous pourrez aussi être alerté pendant les matchs, lorsqu’une belle action ou une action décisive est sur le point d’être réalisée.

Continuellement dans l’action sportive, cette application permet de consulter des statistiques mises à jour en temps réel, sur les équipes et les joueurs. Il est possible de paramétrer des notifications sur vos équipes et vos joueurs favoris pour ne rien manquer de leurs actualités.

FotMob - Foot en direct Télécharger gratuitement

Olympics Go Paris 2024

Avant, pendant et même après les JO, revivez la magie des Jeux Olympiques, même lorsqu’il n’y a pas de compétitions, avec le jeu Olympics Go Paris 2024. 12 des 45 sports disputés pendant les Jeux sont représentés : athlétisme (100 m), tir à l’arc, l’escrime, tir au pigeon, basketball (3×3), breakdance, cyclisme (de vitesse), golf, gymnastique, aviron, skateboard et natation. Chaque sport est un mini-jeu qui fait appel à différentes compétences, et qui démarre au niveau débutant et finit au niveau Champion.

Au fil des niveaux, vous débloquez les niveaux supérieurs et surtout des bâtiments pour agrémenter votre village sportif. Bref, de quoi vous amusez sous le signe des JO même s’il n’y a pas de compétition en cours.

Olympics™ GO! Paris 2024 Télécharger gratuitement