JO 2024 : comment suivre le tableau des médailles en direct

Les Jeux Olympiques de Paris 2024 battent leur plein, et la France brille de mille feux. Mais comment suivre facilement cette pluie de médailles ? On vous donne deux astuces.

Voici les médailles officielles des Jeux de Paris

Les Jeux Olympiques de Paris 2024 battent leur plein, et la France est en train d’écrire l’une des plus belles pages de son histoire sportive. Au moment où nous écrivons ces lignes, notre pays occupe fièrement la deuxième place du tableau des médailles, une performance exceptionnelle qui fait vibrer les cœurs de millions de supporters. Mais où est ce fameux tableau des médailles ?

Pas de panique ! Que vous soyez un fan inconditionnel collé à votre écran 24h/24, ou un supporter occasionnel qui veut juste avoir un œil sur les résultats, il existe des solutions simples et efficaces pour rester dans la course.

Google : le couteau suisse du supporter connecté

Premier réflexe quand on cherche une info : Google, évidemment ! Et le géant de la recherche ne nous déçoit pas pour ces JO. En tapant simplement « tableau des médailles JO 2024 » ou une requête similaire, vous tombez sur un snippet (c’est le petit encadré qui apparaît en haut des résultats) bien fourni et super pratique.

Mais qu’est-ce qu’il a de si spécial, ce snippet ? Eh bien, il vous offre un aperçu rapide et clair du classement des pays, avec le nombre de médailles d’or, d’argent et de bronze pour chacun.

L’avantage, c’est que Google met à jour ces infos en temps réel. Pas besoin de rafraîchir la page toutes les 30 secondes comme un hamster surexcité, les données se mettent à jour automatiquement.

Petit bonus : si vous utilisez l’application Google sur votre smartphone, vous pouvez même configurer des alertes pour recevoir les dernières nouvelles des JO. Comme ça, pas de risque de rater le prochain exploit de nos athlètes !

L’app officielle : pour les vrais fans qui veulent tout savoir

Si vous êtes du genre à vouloir des infos plus détaillées, à connaître le programme des épreuves par cœur ou à stalker vos athlètes préférés, l’application officielle des JO est faite pour vous. Disponible gratuitement sur l’App Store et le Play Store, elle est un véritable couteau suisse pour le supporter averti.

Jeux Olympiques – Paris 2024 (The Olympics) Télécharger gratuitement

L’app possède une rubrique dédiée au tableau des médailles, mais elle va beaucoup plus loin. Vous pouvez par exemple filtrer les résultats par pays, par sport, ou même par athlète.

L’app propose aussi un flux live des compétitions, des notifications personnalisables, et même des contenus exclusifs en coulisses. C’est un peu comme si vous aviez votre propre pass VIP pour les Jeux, mais version numérique.

