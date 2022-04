Netflix : attention, vous n’avez plus que quelques jours pour profiter de ces contenus

En avril, il y a les films et séries qui arrivent, mais il y a aussi ceux qui vont quitter le catalogue au fil du mois. Ce sont les derniers jours pour profiter notamment de Moi, Moche et Méchant, Watchmen, First man, Mystic River ou encore Super 8 et Dune (l'original).

En avril, il y a des nouveautés sur Netflix à ne pas manquer comme la fin de la série Ozark, le retour d’Elite, Anatomie d’un scandale sur une affaire qui secoua le Royaume-Uni ou encore le documentaire sur Marylin Monroe.

Avant de vous jeter sur ces nouvelles séries et nouveaux films, ou bien de rattraper le voyage dans le temps de Ryan Reynolds disponible depuis mars, il faut aussi garder un œil sur les films, séries et documentaires qui vont rapidement disparaître.

À ne pas manquer

Si Watchmen, Indiana Jones 4 ou encore Les vacances de M. Hulot et Dune vont disparaître eux aussi, voici la liste des films qu’on vous conseille de ne pas manquer avant qu’ils ne soient plus disponibles sur Netflix.

Super 8

J.J. Abrams et Steven Spielberg sont derrière ce film dans lequel six enfants sont témoins d’un accident ferroviaire alors qu’ils étaient juste sortis filmer avec une caméra Super 8. Mais dans cette petite ville de l’Ohio, à la fin des années 1970, ils comprennent rapidement que quelque chose de surnaturel est en train de se dérouler. À ne pas manquer avant le 15 avril.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

First Man : le premier homme sur la lune

Damien Chazelle (LaLaLand) envoie Ryan Gosling sur la Lune. Le héros de Drive incarne Neil Armstrong, le premier homme sur la Lune, dans un film retraçant la vie de ce héros américain et l’expédition qui marqua la conquête de l’espace. Dernier atterrissage le 19 avril.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Le septième sceau

Ne manquez pas ce grand classique du cinéma réalisé par le grand Ingmar Bergman. Film en noir et blanc, Le Septième Sceau est sorti en 1957 qui raconte l’histoire d’un chevalier revenant des croisades et qui s’embarque dans une partie d’échecs avec la mort venue à sa rencontre afin de retarder l’échéance qui se présente à lui. À lui de trouver des réponses à ses questionnements au fil de rencontres aussi inquiétantes qu’inattendues. Échec et mat le 30 avril.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Mystic River

Le chef-d’œuvre de Clint Eastwood est l’un des films à ne pas manquer avec sa galerie de stars (Sean Penn, Tim Robbins, Kevin Bacon, Laurence Fishburne, Laura Linney, etc.). L’histoire d’amis d’enfance traumatisés par un enlèvement qui se retrouvent autour d’une enquête pour le meurtre de la fille de l’un d’entre eux. Un film puissant et sombre, aux multiples récompenses, qu’il faut avoir vu (et avant le 30 avril sur Netflix).

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Pour les petits et les grands…

Les deux premiers films d’animation Moi, moche et méchant ainsi que Les Minions vont aller semer la panique ailleurs après le 16 avril. Mélangeant prises de vue réelles et images de synthèse, Pierre Lapin fait face à un nouvel ennemi jusqu’au 7 avril. En revanche, le 14 avril, c’en sera fini de T’choupi, Oui-Oui, Les Triplés et Happy Feet 2 pour distraire les plus petits.

Les films, séries et documentaires qui disparaissent en avril

5 avril : Breaking In La prophétie de l’horloge

6 avril : Tueurs

7 avril : Pierre Lapin

8 avril : Jurassic World: Fallen Kingdom

9 avril : Le dernier maître de l’air

11 avril : Crise à Thanksgiving Macho

12 avril : Upgrade

14 avril : Bibi & Tina Bibi & Tina: Mädchen gegen Jungs Bibi & Tina: Voll verhext! Deep Impact Happy Feet 2 Les triplés Oui-Oui T’choupi The Weeding party Watchmen : les gardiens

15 avril : Super 8 Time Trap

16 avril : Moi, moche et méchant Moi, moche et méchant 2 Minions

17 avril : Le Chalet Light in the Dark

18 avril : A plastic ocean (doc) Le monde secret des emoji

19 avril : First Man : le premier homme sur la lune

21 avril : The set up Pionnière

24 avril : Logan Lucky Dear Zindagi

25 avril : Les municipaux, ces héros

26 avril : Halloween Mar de plastico (série)

27 avril : Jumping girl Les affaires organisées President (série) Rosso Istanbul What in the World Happened ? (série) Beynelmilel Bir Baba Hindu Cinar Agaci Ekşi Elmalar Görümce Küçük Esnaf Neseli Hayat

30 avril : A yellow Bird Ace Ventura en Afrique Annie Associé contre le crime Carlos Casaway Clueless Darc Dune Fire in the blood Grimgar, le monde des cendres et de fantaisie Höstsonaten Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal La vie à bord Le club des mères célibataires Le septième sceau Les trois ninjas Les larmes du soleil Les vacances de Mr Hulot Loev Mystic River Monsieur Klein Mission Noël Mission : Impossible Mission : Impossible III Mission : Impossible – Rogue Nation Mission : Impossible – Protocole Fantôme Mon oncle Mostly Sunny Resident Evil : damnation Resident Evil : regeneration Mystic River Piranha 3D Playtime Saints and strangers (série) Scène de la vie conjugal Sex friends Takers Tammy Top Gun Un flic



Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.