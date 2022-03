Netflix : les nouvelles séries et les films à ne pas manquer en mars 2022

Nous sommes le 1er mars, c’est le moment de regarder ce que Netflix vous a concocté pour animer le mois : le retour de Bridgerton, les moteurs de Formula 1 à faire vrombir, une bonne dose d’inexplicable avec Adam à travers le temps ou encore un cycle Romy Schneider pour revoir tous ses classiques. Que du bon vous attend !

Vous n’avez pas encore d’idées de ce que vous voulez regarder pour accompagner vos dernières soirées d’hiver ? Netflix a dévoilé la liste de ses nouveaux contenus séries et films ajoutés en mars. On vous fait une petite sélection des immanquables.

Et n’oubliez pas que si vous cherchez un peu d’inspiration, vous pouvez aussi aller voir du côté du site Top 10 pour voir ce qui marche autour de vous.

Les sorties séries sur Netflix en mars 2022

Formula 1 : Pilotes de leur destin

Faites vrombir les moteurs ! Les meilleurs pilotes de F1 sont de retour pour une 4e saison au plus près de la compétition. Lewis Hamilton, Max Verstappen et tous les autres vont en découdre une nouvelle fois dans Formula 1 qui vous emmène au coeur du championnat du monde et des monoplace dès le 11 mars. Un documentaire dans les coulisses de la F1 pour revivre une saison haute en couleurs.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

La Chronique des Bridgerton

Les fans de la saga à scandales sont aux anges. Dès le 25 mars, la série mondaine et truculente reprend du service pour une saison 2 qui s’annonce tonitruante. Anthony Bridgerton veut se marier à son tour. Et le vicomte va trouver son égale en la grande soeur de sa future épouse.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Drôle

Quatre jeunes comiques veulent conquérir les planches parisiennes. Ils tentent de trouver les ressources pour concilier passion, pressions et vie amoureuse. Entre doutes et blagues, ils essaient d’avancer à leur façon. Une série créée par Fanny Herrero (Dix pour cent)

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

1er mars : The Guardians of Justice

The Guardians of Justice 2 mars : Ritmo salvaje

Ritmo salvaje 3 mars : Musclor et les maîtres de l’univers (saison 2) Minuit au Pera Palace L’Agence : l’immobilier de luxe en famille (saison 2 – doc)

4 mars : Son vrai visage Les Artisans du fun

7 mars : Outlander (saison 6, 1 épisode par semaine)

Outlander (saison 6, 1 épisode par semaine) 8 mars : Guide astrologique des coeurs brisés (saison 2) Last One Standing (émission stand-up) Chip et Patate (saison 3)

9 mars : The Last kingdom (saison 5) Queer Eye : Allemagne

10 mars : Le Monde de Karma (saison 2) Kotaro en solo (anime)

11 mars : Formula 1 : Pilotes de leur destin (saison 4) Jusqu’à ce que le sort les sépare Tyler Henry à l’écoute de l’au-delà (téléréalité)

15 mars : Team Zenko Go Adam by Eve: A Live in Animation (anime, expérience)

17 mars : La Bonne terre

La Bonne terre 18 mars : Drôle Human Ressources Cherche l’amour… éperduement Alessandro Cattelan : une simple question (téléréalité) Top Boy (saison 2) Light the night (partie 3) Les monstres de Cravovie Young, Famous & African (téléréalité) On en mangerait… ou pas (émission)

19 mars : Twenty Five Twenty One

Twenty Five Twenty One 20 mars : Forcasting Love and Weather

Forcasting Love and Weather 24 mars : Thirty-Nine

Thirty-Nine 25 mars :

La Chronique des Bridgerton (saison 2)

Transformers : Botbots

28 mars : Business Proposal Thermae Romae Novae (anime)

29 mars : Mighty Express (saison 6)

Mighty Express (saison 6) 31 mars : Super PupZ : Des chiots pas comme les autres

Super PupZ : Des chiots pas comme les autres Prochainement : Tomorrow

Les sorties films et documentaires sur Netflix en mars 2022

Adam à travers le temps

Une fresque poétique, l’histoire d’un homme qui entreprend un voyage dans le temps pour soigner ses plaies passées et sauver l’avenir. Un périple entre l’enfant qu’il était et son père disparu pour mieux se reconstruire. Avec Ryan Reynolds dans le rôle titre adulte, Jennifer Garner (Alias) et Mark Ruffalo (Zodiac, Avengers : Endgame) dans ceux de ses parents, Zoe Saldana (Avatar) dans celui de sa femme et Catherine Keener (Capote, Malkovitch) en méchante. Début de la quête initiatique le 11 mars.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Contrecoups

La plus célèbre Emily in Paris change de registre. Lily Collins est à l’affiche de Contrecoups, un thriller américain dans lequel un couple de milliardaires tombe sur un cambrioleur dans leur résidence. Et la situation devient soudainement tendue. A découvrir le 18 mars.

1er mars :

La Vie très privée de monsieur Sim La Reine Margot Quai d’Orsay Diptyque Jean-Jacques Annaux : Deux frères, L’Ours Baywatch : Alerte à Malibu Fighting with my family LOL Ted 2 Un Bail de l’enfer (doc)

2 mars : Perdus dans l’Arctique The Pirates : A nous le trésor royal

3 mars : The Weekend away Marie Stuart, Reine d’Ecosse Survivre au paradis : une histoire de famille (doc)

4 mars : Meskina

Meskina 8 mars : Belle d’automne

Belle d’automne 9 mars :

Et le ciel s’assombrit

Le Journal d’Andy Wahrol (doc)

11 mars : Adam à travers le temps

Adam à travers le temps 15 mars : Marylin a les yeux noirs Insidious, la dernière clé

16 mars : Bad Vegan : arnaque au menu (doc) Trois tonne$ : Braquage record au Brésil Cycle Romy Schneider : La Piscine, Christine, Le Procès, Les Choses de la vie, Max et les Ferrailleurs, César et Rosalie, L’important c’est d’aimer, Une femme à sa fenêtre, Plein soleil (déjà disponible)

Bad Vegan : arnaque au menu (doc) 17 mars : Une amie au poil

Une amie au poil 18 mars : Contrecoups Bien plus qu’un au revoir Black Crab Le Règne animal (saison 2 – doc)

21 mars : Reste la vie

Reste la vie 22 mars : Les principes du plaisir (mini-série doc)

Les principes du plaisir (mini-série doc) 24 mars : Love like the falling petals

Love like the falling petals 29 mars : Johnny par Johnny (série documentaire)

Johnny par Johnny (série documentaire) 30 mars : Very bad trip 2 et 3 Ne faites confiance à personne (doc) L’Effet grêlon

Prochainement : 800 mètres (doc)

Les films et séries qui quittent Netflix en mars 2022

1er mars : Sunrise 21 Thunder Le Chaperon rouge

3 mars : La mort de Dante Lazarescu Lil Peep : Everybod’ys Everything Aurora

6 mars : Le Secret

Le Secret 14 mars : Luther Le petit royaume de Ben et Holly Scorpion La fac en prison

19 mars : Gate

Gate 24 mars : Ratz

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.