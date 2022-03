Que nous réserve le mois d'avril ? Cette période printanière voit notamment l'arrivée ou le retour d'un très grand nombre de séries. Les étudiants espagnols d'Elite font leur rentrée pour une bonne dose de drames et de secrets, et on découvre enfin la conclusion de la captivante série Ozark...

Ça y est, le printemps est là ! Mais même si les beaux jours sont de la partie, on n’abandonne pas nos soirées Netflix pour autant. Alors que nous réserve ce mois d’avril ?

Retrouverez ici une sélection des immanquables du mois ainsi que les dates de sorties de toutes les nouveautés à découvrir sur Netflix.

Les sorties séries sur Netflix en avril 2022

Elite

rempile pour une 5e saison, pour le plus grand bonheur des adeptes de drames, petites et grandes histoires à la sauce teen. Dès le 8 avril, les abonnés Netflix pourront retrouver les élèves de la très huppée école « Las Encinas », qui font une nouvelle rentrée des classes. L’année ne manquera pas, encore une fois, d’être agitée.

Ozark

La série dramatique menée par Jason Bateman revient avec la deuxième partie de la saison 4 le 29 avril. Après cinq ans de diffusion, la production Netflix touche à sa fin avec ce season finale. La tension continue de monter entre les membres de la famille, qui doivent gérer leurs ressentiments aussi bien que de vieux secrets. Le danger est partout pour Marty, Wendy et leurs enfants…

Anatomie d’un scandale

Tiré du livre éponyme de Sarah Vaughan, Anatomie d’un scandale nous plonge au cœur de la politique britannique et des scandales médiatiques. Ce House of Cards british met en scène l’homme politique James Whitehouse (Rupert Friend), accusé de viol. Tandis que sa femme (Sierra Miller) le soutient, tout en s’interrogeant, une avocate (Michelle Dockery) enquête sur l’affaire. Disponible le 15 avril.

Et aussi…

Si vous avez aimé la loufoque saison 1 de Poupée Russe et l’histoire de cette nuit sans fin pour Nadia qui meurt et revit la même chose jusqu’à rencontrer Alan, vous allez adorer son retour le 20 avril. Les deux individus un peu perdus font route ensemble pour une nouvelle vie étonnante… L’avocat tout autant allumé de Better Call Saul rouvre son cabinet le 19 avril pour la première partie de sa déjà 6e saison pleine de petites arnaques et cas improbables à défendre.

1er avril : Trivia Quest Chaque chose à sa place avec Clea et Joanna : Saison 2 Le dernier bus

6 avril : L’Ultimatum : On se marie ou c’est fini

8 avril : Elite — Saison 5 Dirty Lines Les Oeufs Verts au Jambon — Saison 2

12 avril : Hard Cell Les Enquêtes sauvages

13 avril : Ta mère l’incruste

14 avril : Ultraman — Saison 2

15 avril : Heureux… ou presque : Saison 2 Mai : La rage d’une mère Anatomie d’un Scandale

19 avril : Better Call Saul — Saison 6 Partie 1 Battle Kitty Pacific Rim : The Black – Saison 2

20 avril : En un battement Yakamoz S-245 Poupée russe — Saison 2

21 avril : La Grossesse de M. Hiyama

22 avril : Les 7 Vies de Léa Heartstopper Selling Sunset – Saison 5

27 avril : Bullsh*t : Le grand jeu du bluff

28 avril : Lapin samouraï : Les chroniques d’Usagi

29 avril : Ozark — Saison 4, Partie 2



Les sorties films et documentaires sur Netflix en avril 2022

Apollo 10 1/2 : Les fusées de mon enfance

Ce film d’animation de Richard Linklater raconte l’histoire du premier voyage vers la Lune, suivant deux points de vue croisés : celui des astronautes et de la NASA, bien sûr, mais aussi à travers les yeux d’un enfant de 10 ans vivant à Houston cette année-là. Une épopée poétique, belle réinterprétation d’un épisode historique qui fait toujours autant rêver. Apollo 10 1/2 : Les fusées de mon enfance sera en ligne dès le 1er avril.

Le Mystère Marylin Monroe : Conversations inédites

Un documentaire qui revient sur la mort mystérieuse, en 1962, de l’icône du cinéma Marilyn Monroe. On y découvre de nombreuses interviews encore inédites avec les membres de son entourage. Les fans de Marylin pourront visionner le documentaire dès le 27 avril.

Et aussi…

Barack Obama se transforme en conteur pour parler de la planète dans Parcs Nationaux —Ces merveilles du monde. L’ancien président américain présente les plus beaux parcs naturels du monde, des États-Unis à l’Indonésie en passant par le Kenya ou le Chili, à travers une série documentaire en cinq épisodes. Pour en prendre plein les yeux, rendez-vous le 13 avril.

1er avril : Battle : Freestyle Apollo 10 ½ : Les Fusées de mon Enfance The Bubble Toujours plus beau Tiger & Bunny 2

6 avril : Furioza Jimmy Savile : Un Cauchemar Britannique (doc)

7 avril : Retour dans l’Espace (doc) Senzo : Murder of a Soccer Star (doc)

8 avril : Étoiles de cristal Metal Lords The In Between Yaksha, un démon en mission

13 avril : Parcs Nationaux —Ces merveilles du monde (doc)

15 avril : Choose or Die

16 avril : Man of God

19 avril : Abercrombie & Fitch : Une Marque sur le Fil (doc)

20 avril : Le Tournant

22 avril : En route pour l’avenir

27 avril : Silverton Siege Le Mystère Marilyn Monroe : Conversations inédites (doc)

28 avril : Bubble

29 avril : Sous les palmiers, ma mère Rumspringa



