Google Pixel : certains utilisateurs restent bloqués en 540p sur Netflix

Depuis plusieurs mois certains utilisateurs de smartphones Google Pixel signalent un bridage de la qualité du streaming en 540p, notamment sur Netflix. Un problème dû à l'abaissement de la licence Widevine sur leur appareil. Problème que Google n'a toujours pas corrigé.

Souci courant ayant déjà affecté certains smartphones de OnePlus, Pocophone ou encore Xiaomi, l’abaissement de la licence DRM Widevine provoque un bridage en SD (540p voire 480 p) du streaming vidéo sur les plateformes de SVoD. On apprenait il y a quelques mois que certains mobiles Google Pixel étaient également concernés par ce problème. Dès avril dernier, des utilisateurs signalaient ainsi que leur mobile n’était plus en mesure de lancer des contenus en HD sur Netflix, suite à un déclassement de leur DRM Widevine en niveau L3 (au lieu de L1).

D’après XDA, ce problème peut être observé sur n’importe quel modèle Pixel, à partir du Google Pixel 3… et si Google avait bien admis cette sortie de route dès le printemps, la firme tarde encore à proposer une solution concrète aux utilisateurs affectés. Pire, si Google ne se hâte pas, certains utilisateurs de Pixel 3 pourraient rester définitivement bloqués en SD : l’appareil n’a en effet plus qu’une mise à jour à venir, qui interviendra début 2022.

La gronde se poursuit après huit mois de contenus bloqués en SD…

Preuve que le problème court toujours, un forum recensant sur Reddit la liste des problèmes de Widevine connus sur les Pixels, affiche des messages récents postés par des utilisateurs en quête de solutions. On y apprend par ailleurs que le déploiement d’Android 12 sur les appareils concernés n’a pas réglé le problème. Google avait pourtant assuré travailler sur un correctif, mais après huit mois sans nouvelle de la firme à ce propos, les espoirs tendent à s’amenuiser.

Notons néanmoins, et heureusement, que tous les smartphones Pixel ne sont pas affectés par ce bug. Un bug d’autant plus surprenant que Netflix a certifié tous les appareils Pixel pour la HD, au travers de la licence Widevine L1. Les Pixel 3 et les modèles plus récents sont également certifiés pour le HDR. Difficile dans ces conditions de savoir précisément d’où vient le problème constaté par certains utilisateurs.

Rappelons que la firme fait face à un certain nombre de bizarreries logicielles sur ses Pixels. Récemment, Google était par exemple contraint de désactiver deux fonctionnalités pourtant intéressantes (« Hold for Me » et « Call Screening ») suite à un bug découvert dans la dernière mise à jour de décembre.

