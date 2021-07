OnePlus 7 Pro : adieu le 480p ! La licence Widevine L1 est enfin corrigée

Le problème de licence qui empêchait la lecture de vidéos en HD sur certains OnePlus 7 et 7 Pro est résolu par la dernière mise à jour d'OxygenOS... mais à un petit détail près. Une manipulation supplémentaire pourrait être requise.

La cavalerie arrive, sur le tard, mais elle arrive. En cours de déploiement sur les OnePlus 7 et One Plus 7 Pro, OxygenOS 11.0.2.1 corrige un problème de licence Widevine qui bloquait, pour certains modèles des deux appareils, la lecture de vidéos en HD sur des plateformes comme Netflix. Bien malgré eux, les utilisateurs concernés devaient donc se contenter d’une définition 480p salement étirée sur l’écran OLED Full HD ou QHD de leur smartphone. Un problème auquel d’autres marques ont déjà été confrontées. Il est aujourd’hui corrigé chez OnePlus.

Mais il y a quand même un hic. Comme le souligne Android Police, la seule installation de cette mise à jour d’OxygenOS 11 pourrait ne pas suffire… auquel cas, il faudra s’enfoncer dans les réglages.

Vider le cache est parfois nécessaire…

Des utilisateurs ont en effet indiqué que la mise à jour ne réglait pas instantanément le problème. Dans certains cas, il est nécessaire de vider le cache des applications de streaming concernées par le blocage de définition HD (Netflix, Prime Video ou encore Molotov). Vider le cache du smartphone en lui-même peut aussi être requis. Nous voilà prévenus.

Sur son blog, OnePlus précise quand même que la mise à jour OxygenOS 11.0.2.1 apporte en parallèle quelques optimisations pour réduire la consommation d’énergie des OnePlus 7 et OnePlus 7 Pro, mais aussi améliorer leur gestion de la chauffe. Cette update apporte enfin un correctif pour le bug qui affectait le gestionnaire de fichiers et embarque aussi un patch de sécurité.

OnePlus précise par ailleurs qu’une mise à jour similaire est attendue prochainement pour le OnePlus 7T. Celle qui nous intéresse aujourd’hui est d’ores et déjà déployée outre-Atlantique, elle devrait arriver en Europe très bientôt.